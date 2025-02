Chcete pracovat pro Apple? V Česku nyní hledá nové zaměstnance na tyto pozice

Sníte o práci v Applu? Pokud jste dostatečně kvalifikovaní, váš sen se vám může nyní splnit a to dokonce bez nutnosti stěhovat se do zahraničí. V posledních několika týdnech totiž Apple vypsal pro svou pražskou pobočku hned několik pracovních nabídek, které by vás mohly zaujmout a které byste mohli s trochou štěstí obsadit právě vy.

Do Prahy hledá Apple konkrétně zaměstnance na pozice:

Software Developer in Test (dvě místa)

Připojte se k týmu, který je zodpovědný za zajištění nejvyšší kvality technologií, jež jsou základem produktů, které překvapují a těší zákazníky. Tým Core Brightness Quality Engineering je zodpovědný za ověřování snímače okolního světla a funkcí displeje pro zákazníky, jako je automatický jas, Night Shift, True Tone Display a mnoho dalších, v iPhonech, iPadech, hodinkách, Macu a Apple Vision Pro. Jedná se o vysoce podnikavý tým, který vždy hledá inovativní způsoby, jak zlepšit stávající stav a řešit obtížné problémy novými a lepšími způsoby.

Full Stack Software Engineer (jedno místo)

Tým Platform Services & Operations v Core OS hledá inženýra pro vývoj softwaru, který povede architekturu a vývoj základních nástrojů pro pracovní postupy ve velkém měřítku. Tým Workflow Engineering umožňuje týmům dodávat vysoce kvalitní software prostřednictvím nejlepších inženýrských zkušeností ve své třídě, efektivních pracovních postupů, poznatků založených na datech a kultury neustálého zlepšování. Zaměříte se na budování platformy služeb, která umožňuje vizualizaci dat napříč organizací v uživatelsky intuitivních a konfigurovatelných formátech.

Software Engineer – Tools and Automation (jedno místo)

Cílem tohoto týmu je zajistit, aby algoritmy zpracovávající data z biometrických snímačů v zařízeních Apple poskytovaly skvělý uživatelský zážitek. Apple hledá ambiciózního softwarového inženýra se silnými dovednostmi v programování v jazyce Python, zkušenostmi s automatizací složitých systémů a schopností pracovat v prostředí s vysokou mírou spolupráce. Jako součást týmu biometriky v organizaci Sensor Software and Prototyping ve společnosti Apple je možnost úzce spolupracovat s hardwarovými týmy a řešit mnoho různých problémů týkajících se zařízení se zabudovanými senzory a snímacím firmwarem a softwarem.

Software Developer in Test – Embedded Sensors QE (jedno místo)

Připojte se k týmu, který je zodpovědný za zajištění nejvyšší kvality technologií, jež jsou základem produktů, které překvapují a těší zákazníky. Tým inženýrů kvality vestavěných senzorů řídí vynikající kvalitu platformy Always On Platform (AOP), která umožňuje řadu funkcí – od řízení pohybových senzorů, jako jsou akcelerometry, gyroskopy a IMU, až po detekci „Hey Siri“ a další funkce ve všech produktech Apple, jako je iPhone, Apple Watch, AirPods a Apple Vision Pro a další.

Software Developer Engineer – C/C++ (jedno místo)

Spolupracujte s vysoce kvalifikovaným týmem inženýrů při navrhování a implementaci funkcí běžících na našich vestavěných procesorech. Tyto vestavěné procesory pohánějí funkce, jako je Hey Siri nebo Tap-to-Wake, a jsou jádrem celé řady hardwaru Apple, který poskytuje nepřetržité funkce s nízkou spotřebou energie, i když zbytek hardwaru spí.

Internship – Authentication Engineer – SEAR (jedno místo)

Staňte se stážistou v týmu Apple Security and Architecture (SEAR) a buďte součástí dynamického týmu, který vytváří budoucnost ověřování a autorizace, jako je Face ID a Touch ID, ve všech produktech Apple. Tým Authentication Engineering je zodpovědný za zabezpečení autentizace a poskytování autorizačních služeb a Apple do něj hledá talentované studenty. Jako stážista budete mít příležitost pracovat na špičkových projektech, získat praktické zkušenosti se Secure Enclave a spolupracovat s kreativním a produktově zaměřeným týmem.

Small Business Lead, Czech Republic + Slovakia (jedno místo)

Rozšiřte podnikání spoluprací s partnery, kteří prodávají produkty Apple malým a středním podnikům. Budujte pevné vztahy, vyjednávejte programy a rozšiřujte možnosti prodejců, abyste mohli poskytovat vynikající služby zákazníkům, z čehož budou mít prospěch jak Apple, tak jeho prodejní partneři.

SWE – Software Engineering Manager – Applications and Tools (jedno místo)

Jste člověk s velkým rozhledem, který si rád klade ambiciózní cíle? Máte vášeň pro pochopení toho, jak každý řádek kódu ovlivňuje všechny ostatní? Ve skupině Core Operating Systems se postaráte o to, aby operační systém byl neoddělitelnou součástí identity každého zařízení jako celku. To proto, že tato skupina se snaží vytvářet plně integrované operační systémy, které spojují hardware, software a aplikace do jednoho celku Apple. Vaše odhodlání spolupracovat napříč obory pomůže vyvinout převratné technologie, jako jsou iOS, macOS, watchOS a tvOS.

Pokud vás tedy nabídka práce od Applu zaujala, můžete ji blíže prozkoumat na jeho kariérním portálu. Odkaz na něj naleznete níže. A my vám budete držet pěsti a budeme moc rádi, když se i díky tomuto článku k vaší vysněné práci dostanete.

Veškeré pracovní nabídky Applu vypsané pro Prahu naleznete zde