Úvod do Smart Home standardu Tuya: Co to je a proč by vás měl zajímat?

Pokud se zajímáte o chytrou domácnost, pravděpodobně jste již narazili na pojmy jako Matter, Zigbee nebo Apple HomeKit. Věděli jste však, že svět chytrých zařízení má ještě jednoho velkého hráče?Je jím konkrétně standard Tuya, jehož podporu nabízí v současnosti opravdu velké množství nejrůznějších zařízení Co tento název znamená, jak funguje a proč byste mu měli věnovat pozornost, nejen pokud jste fanoušci Apple? To vše si rozebereme v dnešním článku.

Co je Tuya a jak funguje?

Tuya je otevřený standard, který podporuje široká škála chytrých zařízení. Ve zkratce lze říci, že jde o platformu, která umožňuje výrobcům vytvářet produkty kompatibilní s širokým spektrem chytrých ekosystémů. Platforma zahrnuje cloudovou infrastrukturu, mobilní aplikace a softwarové nástroje, které zajišťují hladkou komunikaci mezi zařízeními. Pro běžného uživatele je pak samozřejmě nejvhodnější a nejsnadnější ovládání přes aplikaci Tuya, která je zdarma k dispozici jak pro iOS, tak Android.

Na čínském trhu, kde Tuya vznikla, je tento standard již dlouho dominantní silou, ale jeho vliv se postupně rozšiřuje i na globální trh. Díky jeho otevřené povaze jej dnes využívá třeba značka Gosund, SwitchBot nebo Meross, jejichž produkty se často setkávají s pochvalami uživatelů chytrých domácností. Na produkty Meross jste pak mohli číst řadu recenzí i na našem magazínu, byť tehdy primárně skrz to, že podporují vedle Tuya a dalších standardů i HomeKit.

Tuya a Internet of Things (IoT)

Abyste standard Tuya pochopili ještě více zeširoka, je třeba jej zasadit do širšího kontextu s IoT, tedy Internet of Things neboli Internet věcí. IoT je koncept, který propojuje zařízení běžné potřeby, jako jsou osvětlení, termostaty nebo zámky, do jednoho propojeného ekosystému. Tuya zde funguje jako univerzální „prostředí“, která sjednocuje různé druhy zařízení a jejich řečí do jednoho snadno použitelného celku. Budeme-li konkrétní, systém Tuya například dokáže zajistit, že chytrý vypínač jedné značky hladce spolupracuje s termostatem jiné značky – a to bez zbytečných komplikací.

Právě to je ve výsledku extrémně důležité nejen pro běžné uživatele, ale i pro výrobce. Ti totiž díky tomu nemusí vynalézat kolo znovu – stačí implementovat platformu Tuya do svých produktů a mohou nabízet řešení kompatibilní se širokou škálou dalších produktů na trhu, čímž z nich ve výsledku dělají řešení, které je daleko využitelnější než produkty s uzavřenými standardy.

Proč je Tuya atraktivní pro uživatele i výrobce?

Pokud se pak ptáte na to, proč by vás vlastně měla Tuya zajímat, odpověď již na základě předešlých řádků asi tušíte. Z pohledu uživatele je největší předností standardu Tuya jeho jednoduchost a široká podpora. Na trhu najdete stovky kompatibilních produktů od chytrých žárovek, přes kamery, až po senzory kvality ovzduší. Nemusíte tak bít hlavou o stěnu nad kompatibilitou různých zařízení. Extrémní výhodou produktů podporujících Tuya je pak to, že je jejich cena velmi nízká (například ve srovnání s produkty podporujícími Matter). Ať už se bavíme o zásuvkách, senzorech pohybu, nejrůznějších čidlech na dveře či jiných produktech, cenově jsou tyto produkty velmi nízko.

Výrobci zase oceňují flexibilitu a rychlost, s jakou mohou své produkty dostat na trh. Platforma Tuya jim umožňuje soustředit se na design a funkcionalitu, zatímco o softwarovou komunikaci a integraci se postará právě Tuya a to bez jakéhokoliv zdlouhavého schvalování, certifikací a tak podobně.

Základní srovnání s Matter, Zigbee a HomeKit

Tuya rozhodně není jediným standardem na trhu, který má ambici propojit chytrá zařízení. Jak si tedy stojí ve srovnání s konkurenty? Odpovědi na tuto otázku se budeme komplexněji věnovat v našich dalších článcích. Pro vás jakožto jablíčkáře lze ale v krátkosti říci, že:

Matter : Jde o nový standard, který slibuje sjednocení chytrých ekosystémů. Na rozdíl od Tuya, která má většinu funkcí v cloudu, Matter je postaven na lokální komunikaci, což znamená nižší latenci a větší důraz na soukromí. Cenově jsou ale Matter produkty podstatně dražší než ty podporující Tuya.

Zigbee : Tento standard funguje na principu mesh sítě, což znamená, že zařízení mezi sebou sdílejí data přímo, bez nutnosti cloudu. Oproti Tuya má ale menší škálu kompatibilních produktů, takže ve výsledku nelze postavit tak komplexní smart home, jako s Tuya.

Apple HomeKit: Ekosystém od Applu klade největší důraz na bezpečnost a jednoduchost. Problém je, že ne každé zařízení je s ním kompatibilní, což Tuya elegantně obchází díky širokému záběru.

Proč by měli majitelé Apple zařízení zpozornět?

Pro uživatele Apple zařízení má Tuya jednu obrovskou přednost – flexibilitu. I když některá zařízení Tuya nenabízejí přímou kompatibilitu s HomeKitem, existují způsoby, jak je do tohoto ekosystému snadno integrovat. Například aplikace Homebridge nebo Home Assistant dokáží propojit Tuya produkty s HomeKitem tak, že ani nepoznáte rozdíl.

Pokud jste tedy někdy uvažovali o rozšíření chytré domácnosti, ale odrazovala vás omezená kompatibilita, Tuya je možná řešením, které hledáte. Jedná se totiž bezesporu o standard, který stojí za to sledovat. Nabízí širokou kompatibilitu, jednoduchost a široký záběr produktů, které si snadno poradí s různorodými potřebami chytrých domácností. A co je nejlepší? I když jste oddanými uživateli Apple, Tuya vám může pomoci vytvořit chytrou domácnost, kterou si zamilujete.

V dalším článku se podíváme podrobně na to, jak standard Tuya funguje a jaká zařízení jej podporují.

