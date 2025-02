O čem se šeptá u Applu: Nový HomePod mini, iPhone SE 4 a foťák iPhonu 17

Fotoaparát chystaného iPhonu 17 je, zdá se, vděčné téma – v průběhu uplynulého týdne se v souvislosti s ním objevily opět další novinky, proto se o něm dočtete také v našem dnešní souhrnu. Řeč bude ale také o novém HomePodu mini a iPhonu SE čtvrté generace.

Nový HomePod mini na dohled?

První HomePod mini byl uveden na trh společně s iPhonem řady 12 už v listopadu 2020. Letos se po více než čtyřletém čekání konečně předpokládá uvedení nového modelu. Analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg začátkem tohoto měsíce uvedl, že Apple hodlá představit nový HomePod mini „ke konci roku“.

Podle jeho zpráv bude reproduktor vybaven vlastním kombinovaným čipem Wi-Fi a Bluetooth společnosti Apple s podporou Wi-Fi 6E. Současný HomePod mini podporuje Wi-Fi 4, takže Wi-Fi 6E by představoval upgrade, který by umožnil rychlejší a spolehlivější připojení Wi-Fi pro Siri, přehrávání hudby a další.

Spekuluje se také o tom, že by další aktualizace HomePodu mohly přinést také nový S čip, lepší kvalitu zvuku, novější čip Ultra Wideband pro nižší latenci nebo třeba nové barevné varianty.

Jak to bude s Dynamic Islandem u iPhonu SE 4?

Analytik Ross Young nedávno uvedl, že chystaný iPhone SE čtvrté generace by údajně měl namísto klasického Dynamic Islandu disponovat podobným výřezem, jakým byl vybaven iPhone 14. Toto tvrzení je nicméně v rozporu s nedávným únikem, na kterém naopak můžeme vidět Dynamic Island.

Začátkem tohoto měsíce sdílel leaker Evan Blass snímky, které údajně zobrazují design iPhonu SE 4, ale na těchto snímcích byl iPhone s Dynamickým ostrovem, nikoli s výřezem, o kterém se dříve hovořilo u nového levného iPhonu. Nejasný únik z února 2024 také naznačoval, že iPhone SE 4 dostane Dynamický ostrůvek, ale většina dalších informací naznačovala, že Apple zvolí design s výřezem.

Několik zvěstí naznačovalo, že iPhone SE 4 bude vytvořen po vzoru iPhonu 14, a to včetně designu. iPhone 14 měl v horní části displeje výřez a nikoliv Dynamic Island, takže výřez dává větší smysl, pokud Apple pro iPhone SE 4 použije tělo iPhonu 14. Údajné ochranné kryty obrazovky pro iPhone SE 4 mají podle všeho také design pro výřez.

Fotoaparát iPhonu 17 a podpora prostorového videa

Zvěsti o nadcházejícím iPhonu řady 17 společnosti Apple zatím vyvolaly řadu diskusí o možném přepracování modulu zadního fotoaparátu. Úniky naznačují, že kosmetické změny by mohly být velké, ale zda by ovlivnily stávající schopnosti fotoaparátu iPhonu, je otázka, na kterou zatím nikdo neposkytl adekvátní odpověď.

Několik zvěstí naznačuje, že u modelů iPhone 17 Pro by Apple mohl přejít od tradičního trojúhelníkového uspořádání objektivů k horizontálnímu podlouhlému pruhu nebo pásu objektivů, podobně jako je tomu u modelu Google Pixel 9. Hlavním problémem v souvislosti s přijetím horizontálního uspořádání fotoaparátu je jeho potenciální dopad na schopnost zařízení pořizovat prostorové video pro Apple Vision Pro– funkci, kterou v současné době podporují zařízení iPhone 15 Pro a všechny modely iPhone 16.

Režim snímání vyžaduje, aby dvě kamery zaznamenávaly záběry současně, když je iPhone držen v orientaci na šířku, kdy je pro ně horizontální oddělení čoček klíčové pro to, aby napodobily vzdálenost mezi lidskýma očima a vytvořily vjem hloubky. Na rozdíl od standardního 3D videa, které představuje statickou perspektivu, prostorové video tímto způsobem vytváří šest stupňů volnosti, takže pokud divák změní svou polohu, změní se odpovídajícím způsobem i perspektiva ve videozáznamu.

Logicky by se tedy zdálo, že pokud by modely iPhone 17 Pro přijaly údajně prodloužený horizontální pruh objektivů, nebyly by již schopny natáčet prostorové video v orientaci na šířku. Je velmi nepravděpodobné, že by Apple své letošní iPhony o tuto funkci připravil.

Zatím není jasné, jak vlastně bude fotoaparát iPhonu 17 vypadat a jak si v případě odlišného uspořádání objektivů Apple poradí s funkcí natáčení prostorového videa, ve hře je ještě možnost vývoje specifické technologie, která by umožnila snímání prostorového videa i při odlišně uspořádaných objektivech.