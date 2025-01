Jak jsem smazal sociální sítě a zbavil se závislosti na Shorts

Nikdy jsem nekouřil, nepil alkohol a drogy jsou asi ta poslední věc na světě, která by mě zajímala. Přesto jsem byl za svůj život dvakrát závislý. Jednou, když mi bylo 14 a ze zdravotních důvodů jsem nemohl chodit půl roku do školy a ani ven, vydržel jsem zhruba 20 hodin denně hrát Counter-Strike 1.6. Naštěstí po půl roce začala zase škola a tréninky a moje závislost skončila. Ta druhá začala před pár lety, když se ve všech možných aplikacích objevily v různých podobách takzvané shorts. Tedy krátká videa, jejichž smysl je z 99,99 % nijaký a která jsou vytvořena za jediným účelem – upoutat vaši pozornost.

Ve skutečnosti naprogramovat short trvá projektům jako je Google, Instagram nebo Facebook zhruba 5 minut. To unikátní, co stojí hromadu času a peněz jsou algoritmy, které vám dokáží servírovat právě ten obsah, který bude poutat vaši pozornost. Za tím, že se vám zobrazují přesně daná videa, stojí ti nejlepší psychologové, analytici a reklamní mágové na světě, kteří vytváří algoritmus, jenž se sám dokáže učit a dokáže vám servírovat přesně to, co vás zajímá.

Bohužel často vás zajímá to, že opice v Keni zatahá za ocas psa a podobné blbosti. Díky tomu, že video velmi rychle skončí a začne se hned přehrávat další video, váš mozek dostává neustále nové podněty, které jej uspokojují. Dostanete tak stovky podnětů za pár desítek minut a vidíte spoustu nesmyslných videí, které však váš mozek vnímá jako příval dopaminu. Tím, že má video jen pár vteřin, je příval dopaminu velmi rychlý, ale také velmi krátký a protože dopamin je hormon štěstí, který vám dává pocit, že jste se na chvílí vzdálili od všech starostí a problémů. Bohužel ta chvíle trvá jen pár vteřin a vy tak musíte přejít na další video, které vám ten pocit dá znovu a znovu a znovu.

Pokud jste marketér nebo majitel těchto firem, pak je to naprosto geniální záležitost. Pokud jste uživatel, pak se vám může stejně jako mě stát, že se na těchto videích stanete doslova závislí. Den co den jsem ještě v tu nejhorší denní dobu, tedy těsně před spánkem, zhlédl stovky shorts, většinou na Instagramu nebo na YouTube. I když jsem si do postele lehl v 23:00 ještě v 00:30 jsem na mobilu sledoval, jak někdo hodí petardu někomu jinému pod zadek a pak se tomu všichni smějí. To, co byla na začátku neškodná zábava, se postupně proměnilo něco, co mě okrádalo minimálně o hodinu času denně.

Pokud vás sledování shorts vůbec nechytlo a nepropadli jste mu, tak vám rovnou gratuluji, vůbec o nic jste nepřišli a můžete na sebe být pyšní. Pokud jste mu propadli, pak máte v podstatě jen dvě možnosti, jak z toho ven. Ta méně násilná je ta, že zkrátka přestanete tato videa sledovat a budete mít dostatečnou vůli, abyste si řekli, že nemáte důvod ztrácet čas s jejich sledováním. V mém případě to však nezabralo, protože jsem to dělal v době, kdy jsem stejně neměl co jiného na práci, a tak i když jsem věděl, že to je špatně, stále jsem shorts sledoval.

Druhá možnost je smazat účty na všech sociálních médiích, na kterých se pohybujete anebo vyzkoušet to, co jsem udělal já a nakonec mi to zabralo. Stačilo z iPhone odstranit Instagram a Facebook. Jediné, co jsem nemazal, byl YouTube, protože na něm při venčení psa nebo dítěte poslouchám podcasty a je nedílnou součástí mého života. Zde však naštěstí lze říct YouTube, aby vám ukazoval méně shorts a skutečně to funguje. Používat sociální sítě na desktopu pro sledování shorts mě naštěstí příliš nebere, a tak jsem je zkrátka přestal sledovat úplně.

Jakmile totiž nemáte v iPhone aplikace, kde lze snadno sledovat shorts, máte možnost si je sice stáhnout, protože účty jsem nezrušil, ale to už je věc, kterou, než uděláte, tak vám dojde, že čas strávený sledováním nesmyslných videí lze využít například na přečtení pár řádků knihy předtím než půjdete spát. Stačí začít klidně tím, že si přečtete tři nebo pět stránek a za pár týdnů uvidíte, že budete hodinu před spaním číst, místo abyste sledovali něco, co vám jen ničí život.