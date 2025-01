Šéf Applu pochválil kontroverzní čínskou AI DeepSeek! Uhádnete, za co?

Umělá inteligence hýbe v posledních letech světem čím dál tím víc. V posledních dnech je pak suverénně nejvíce slyšet o čínském AI modelu DeepSeek, který se sice zprvu tvářil jako tvrdá konkurence ChatGPT vyvinutá za podstatně nižší cenu, avšak poté vyplula na povrch řada skutečností, které jeho kredit značně srazily. Řeč je například o tom, že se data do něj zadaná volně „povalovala“ na internetu, o cenzuře čínský témat či o údajném vykradení technologií OpenAI. O to překvapivější jsou slova šéfa Applu Tima Cooka, kterého se při včerejším oznámení finančních výsledků zeptal jeden z analytiků na názor právě na tento chatbot.

Pokud byste čekali, že bude šéf Applu čínskou DeepSeek kritizovat za její nejasný přístup k soukromí uživatelů, mýlili byste se. Cook totiž DeepSeek nejenže nezkritizoval, ale dokonce pochválil a to konkrétně za snížení nákladů na výcvik AI modelu a jeho následný provoz. A to i přesto, že právě ohledně nákladů na výcvik koluje spousta dohadů, jelikož je měl čínský startup srazit díky vykradení OpenAI.

„Obecně si myslím, že inovace, které zvyšují efektivitu, jsou dobrá věc a to je přesně to, co na tomto modelu vidíme,“ řekl konkrétně Cook na jeho adresu. Víc jej však už rozebírat nechtěl a tak jen zabrousil na řešení Applu, která popsal jako ta, která jsou pro potřeby společnosti nejlepší a kterých se bude držet. Svou pochvalou DeepSeek však vzbudil zejména na sociálních sítích bouřlivé reakce, kde už se ve velkém spekuluje nad tím, jak silné vazby vlastně má Apple na Čínu, když se nepustí ani do kritiky takto zjevných věcí.