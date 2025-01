Revoluční čínská AI je pro smích: DeepSeek vám ukáže, jak, vypadá čínská cenzura v praxi

Včera jsme vás informovali o novém čínském AI chatbotu DeepSeek, který je sice pro veřejnost k dispozici teprve krátce a zároveň je výtvorem startupu, který do něj investoval nesrovnatelně méně peněz než američtí technologičtí giganti, nicméně i přesto je jeho využitelnost podle mnoha expertů srovnatelná s ChatGPT a dalšími silnými AI hráči. Někteří pak dokonce tvrdí, že je DeepSeek kvalitnější a využitelnější, což vyvolává vážné pochybnosti ohledně toho, zda je Amerika skutečně na poli AI natolik napřed před zbytkem světa, jak se doposud myslelo. Pokrok v tomto odvětví však nyní nechme stranou. Možná ještě zajímavější než to, jak kvalitní DeepSeek ve srovnání s ChatGPT je, je totiž to, jak se staví k tématům, které nejsou Číně takříkajíc „po chuti“.

Protože si od včerejška hrajeme s čínskou AI DeepSeek i my, jelikož je volně ke stažení z App Store, potažmo lze využívat standardně přes webový prohlížeč, musíme uznat, že její schopnosti jsou opravdu dobré a její psaný projev lze bez problému k ChatGPT přirovnat. Když však člověk zabrousí na témata, která jsou v Číně tabu, začne se DeepSeek chovat mírně řečeno zvláštně. Někdy vám o tématu neřekne absolutně nic, jindy vám o něm sice řekne dost informací, ale následně je okamžitě skryje (potažmo svůj výklad přeruší a odpoví, že je to mimo jeho schopnosti) a jindy mu trvá zjistit, že vám „vykecal“ něco, co by se Číně nelíbilo, pěkných pár desítek vteřin či minut. Cenzura v něm tedy úplně spolehlivě nefunguje, ale přesto je docela zajímavé ji vidět takto naživo v dnešní době protkané technologiemi.

Pokud si chcete cenzuru v DeepSeek vyzkoušet, stačí se ho ptát na věci, o kterých víte, že jsou pro Čínu citlivé. Já se zeptal třeba na to, co se stalo před lety na Náměstí Nebeského klidu, proč Čína utlačuje Ujgury nebo jak je to v Číně s cenzorou. Podobných otázek lze přitom vymyslet nespočet – zajímavý „pokec“ by mohl být třeba o Taiwanu, původu COVID-19 a tak podobně.