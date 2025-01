Tato čínská AI boří internet, v App Store už předběhla ChatGPT! Už jste ji vyzkoušeli?

Umělá inteligence hýbe v posledních měsících světem čím dál tím víc. Pokud si však myslíte, že se vše točí jen kolem ChatGPT, Apple Intelligence, Google Gemini a podobných projektů, jste na omylu. Nedávno spuštěný čínský AI chatbot DeepSeek totiž ukazuje naplno, že se s ním má počítat. Je totiž velmi kvalitní, což neuniklo pozornosti mnoha fanoušků technologií. DeepSeek se tak v mnoha zemích světa v čele s USA dere na první místa stahovanosti v App Store a Google Play, kde střídá stálice typu ChatGPT.

Za DeepSeek stojí čínský startup s umělou inteligencí, který měl svůj model vytrénovat v porovnání s konkurencí neuvěřitelně levně, ale i tak je jeho využitelnost srovnatelná s giganty z dílny OpenAI, Microsoftu či Mety. Jen pro srovnání, podle zakladatele DeepSeek bylo na trénink tohoto modelu vynaloženo 5,6 milionů dolarů, přičemž Meta či Microsoft jen letos počítají s tím, že za trénink svých AI utratí více než 65 miliard dolarů. To, co se čínskému startupu povedlo, se tedy zdá být naprosto neuvěřitelné a to až tak, že akcie amerických technologických firem kvůli němu klesají. Vedoucí pozice Silicon Valley v AI závodě je totiž kvůli tomuto startupu značně nahnutá.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2025-01-27 v 13.16.15 Snímek obrazovky 2025-01-27 v 13.16.34 Snímek obrazovky 2025-01-27 v 13.16.19 Snímek obrazovky 2025-01-27 v 13.16.24 Snímek obrazovky 2025-01-27 v 13.16.29 Vstoupit do galerie

Zájem o DeepSeek je navíc v tuto chvíli i díky jeho zmedializování naprosto obří, kvůli čemuž mohou mít nyní uživatelé problémy s jeho testováním, s čímž jsme se setkali i my v redakci. Ačkoliv jej v českém App Store bez problému stáhnete a stejně tak lze jeho web navštívit v češtině z prohlížeče, přihlásit se kvůli používání přes Apple či Google se nám nepodařilo. A jak jste na tom vy?

DeepSeek lze z App Store stáhnout zde