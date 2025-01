Víme, na kolika iPhonech běží nyní iOS 18! Je na tom lépe než jeho předchůdce?

Zajímá vás, na kolika iPhonech a iPadech běží v tuto chvíli nejnovější verze iOS a iPadOS – tedy iOS a iPadOS 18? Pak pro vás máme na tuto otázku odpověď. Apple totiž před pár desítkami hodin zveřejnil na vývojářském webu statistiky, které právě instalační základny jeho systémů odhalil.

Z dat Applu vyplývá, že iOS 18 běží na 76 % všech iPhonů představených v posledních čtyřech letech, zatímco iPadOS 18 běží na 63 % všech iPadů představených v posledních čtyřech letech. Co se pak týče obecnějších dat, iOS 18 běží na 68 % všech iPhonů, které jsou v tuto chvíli v provozu. V případě iPadů je pak iPadOS 18 nainstalován na 53 % všech. Poměrně zajímavý pohled je pak i na to, jak si vedou starší verze iOS. Například iOS 17 využívá v tuto chvíli 19 % aktivních iPhonů a 13 % využívá některou ze starších verzí. To iPadOS 17 má uživatelskou základnu podstatně větší – konkrétně kolem 28 %. Dalších 19 % iPadů pak běží ještě na starších verzích systému, což jen dokazuje, že si mnozí uživatelé vystačí s opravdu starými iPady.

Pokud by vás pak zajímalo srovnání s loňským rokem, když Apple vydal stejná data loni 5. února, iOS 17 tehdy běžel na 76 % všech iPhonů představených v posledních čtyřech letech a na 66 % iPhonů celkově. V případě iPadů pak běžel iPadOS 17 na 61 % iPadů představených v posledních čtyřech letech a na 53 % celkově. Ve výsledku je tak instalační základna v průběhu času srovnatelná.