Apple představil nové tapety pro iPhone a iPady spolu s ciferníky pro Apple Watch! Mrkněte, jak vypadají

Před pár minutami Apple odhalil kolekci Black Unity pro rok 2025, která se jako již tradičně skládá jedna z nových řemínků pro Apple Watch, ale taktéž z nových tapet pro iPhony a iPady spolu s ciferníky pro Apple Watch. Pokud vám je tedy Black Unity tématika blízká či se vám zkrátka jen líbí její design, mrkněte do galerie níže, jaké ciferníky a tapety si Apple pro letošek připravil. Vše bude dostupné ve veřejné verzi iOS 18.3, iPadOS 18.3 a watchOS 10.3, jejichž vydání by mělo proběhnout co nevidět – možná už dokonce dnes.