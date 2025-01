Apple začal prodávat nové řemínky pro Apple Watch

Nový sportovní řemínek Black Unity pro Apple Watch, ciferník a tapety na iPhone a iPad, které se nechaly inspirovat rytmem lidstva, oslavují Měsíc černošské historie Apple dnes odhalil novou kolekci Black Unity na oslavu Měsíce černošské historie, černošské kultury a komunity. Kolekci tvoří sportovní řemínek Black Unity pro Apple Watch a s ním sladěný ciferník a tapety na iPhone a iPad, které se nechaly inspirovat rytmem lidstva.

Ku příležitosti představení těchto novinek uděluje Apple granty řadě globálních organizací, jejichž aktivity se zaměřují na prvky rytmu, kreativity a komunity. Mezi ně patří Ellis Marsalis Center for Music v New Orleansu, Battersea Arts Centre v Londýně, Music Forward Foundation v Los Angeles, Art Gallery of New South Wales v Sydney a The National Museum of African American Music v Nashvillu v Tennessee. Apple tyto organizace podporuje v návaznosti na svůj dlouhodobý závazek poskytovat prostředky organizacím, které se zasazují o zajištění ekonomických, vzdělávacích a kreativních příležitostí v komunitách ze všech koutů světa.

Na návrhu kolekce se podíleli černošští kreativci a jejich spojenci v Applu. Kolekce Unity Rhythm se nese v duchu barev panafrické vlajky, tedy černé, zelené a červené. Tkanina sportovního řemínku Black Unity vytváří speciální vzor s vystouplými a propadlými očky s lentikulárním efektem, který je na jedné straně řemínku zelený a na druhé červený. Když má uživatel řemínek navlečený, barvy při pohybu zápěstím dynamicky přechází ze zelené do červené a jakoby kouzlem prosvítají náznaky žluté.

Sladěný ciferník Unity Rhythm ukazuje číslice se speciálním designem tvořeným červenými, zelenými a žlutými vlákny. Číselník navíc reaguje na gyroskop, takže kdykoli uživatel zvedne zápěstí, aby se podíval na hodiny, tato vlákna se seskupí do číslic. Každou uplynou půl hodinu a celou hodinu pak ohlašuje rytmické zazvonění.

Tapeta Unity Rhythm pro iPhone a iPad má podobu slova „Unity“, které jde ruku v ruce s tématem kolekce. Jeho orientace se navíc mění po zamknutí a odemknutí zařízení.

Ceny a dostupnost

Řemínek z kolekce Black Unity je od dnešního dne k dostání v online Apple Storu a od tohoto týdne také v kamenných prodejnách Apple Store za 1290 Kč.

Řemínek z kolekce Black Unity je k dostání pro hodinky Apple Watch s 42mm a 46mm pouzdrem a je kompatibilní s modely Apple Watch Series 4 a novějšími, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra a Apple Watch Ultra 2 (pouze pro 46 mm).

Ciferník z kolekce Black Unity si uživatelé budou moct nastavit po vydání příští aktualizace softwaru. Bude fungovat na hodinkách Apple Watch Series 6 a novějších a iPhonech Xs a novějších.