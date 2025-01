Apple to nedokázal, Mobil Pohotovost ano! iPhone za měsíční předplatné je tu pro vás

Komerční sdělení: Předplácíme si Netflix, Spotify, iCloud a spoustu dalších věcí, bez kterých si nedokážeme nebo možná ani nechceme naše životy už ani představit. Kdybychom se pak na v životě nepostradatelné věci podívali ještě více zeširoka, určitě bychom mezi ně zařadili například mobilní telefon, díky kterému můžeme být v kontaktu s našimi přáteli a rodinou. Proč tedy nespojit předplatené s vaším telefonem?

Přesně tuto otázku si položili nedávno v Mobil Pohotovosti a jakožto odpověď na ní před pár dny spustil obchod novou zajímavou službu, díky které můžete získat doslova iPhone za předplatné. Princip služby je přitom naprosto jednoduchý. Mobil Pohotovost chce dopřát českému zákazníkovi nový špičkový iPhone každé dva roky, čehož se snaží docílit jednoduše tak, že vám telefon na dva roky pronajme za měsíční poplatek. Po dvou letech vám pak dá novější model, díky čemuž si tak vy budete moci opět užívat to nejlepší, co má Apple k dispozici.

A co je nejlepší, po celé dva roky bude zařízení samozřejmě v plné záruce, takže pokud by se rozbilo a na problém by se vztahovala záruka, oprava bude samozřejmě zdarma, přičemž po dobu řešení záruky vám navíc Mobil Pohotovost poskytne náhradní zařízení. O to úsměvnější je, že v souvislosti s předplatným iPhonů jsme v minulosti slyšeli v souvislosti s Applem, který měl spuštění podobné služby plánovat. Ten však nakonec svůj záměr nedokázal dotáhnout do konce a upustil od něj, zatímco Mobil Pohotovost jej k dokonalosti dotáhnout zvládla.

Ve výsledku se tedy jedná o službu, díky které můžete být zcela bez starostí, protože vám bude stačit vlastně jen měsíčně zaplatit předplatné za váš iPhone a ten si následně naplno užívat a po dvou letech jej vyměnit za nový. Odpadávají vám navíc starosti s případným řešením oprav a sháněním náhradního telefonu v případě záruky, jelikož za vás vše Mobil Pohotovost vyřeší. Měsíční poplatek přitom není nikterak velký – tedy alespoň prozatím. V rámci zavádění této služby totiž nabízí Mobil Pohotovost prvním 1000 zákazníkům iPhone 16 Pro za pouhých 699 Kč měsíčně. Pokud vás tedy nabídka láká, doporučujeme neváhat.

