Stáhněte si na PC či Mac zdarma parádní odreagovačku Behind the Frame: The Finest Scenery

Máte rádi hry, u kterých se lze parádně odreagovat? Pak pro vás máme supe zprávu. Na Epic Games Store si totiž lze nyní stáhnout zcela zdarma přesně takový kousek. Řeč je konkrétně o Behind the Frame: The Finest Scenery, který by vás mohl zabavit na dlouhé hodiny.

Behind the Frame: The Finest Scenery je klidná, interaktivní hra, která vás zavede do světa mladé umělkyně, která se snaží dokončit svůj poslední obraz před důležitou výstavou. Hra je plná nádherných, ručně animovaných prostředí, která vás okamžitě vtáhnou do příběhu. Zatímco budete prozkoumávat různé scény, budete mít možnost ovlivňovat průběh příběhu svými rozhodnutími. Hra klade důraz na atmosféru a vyprávění, takže se připravte na emotivní zážitek. Kromě malování budete také řešit různé hádanky a prozkoumávat skryté detaily, které odhalí více o životě hlavní hrdinky. Hra je ideální pro všechny, kteří hledají klidnější a umělecky zaměřenou zábavu.

Pokud vás titul ať už podle popisku či screenshotů nebo videa zaujal, máte nyní jedinečnou možnost jej získat až do příštího čtvrtka zdarma z Epic Games Store. Super zprávou je pak to, že je k dostání jak ve Windows verzi, tak i ve verzi pro macOS.

Hru můžete stáhnout zde