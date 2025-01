Naučte se odhlašovat z newsletterů, uleví se vám

Možná jste na tom stejně jako já. Čas od času se přihlásíte k odběru nějakého toho newsletteru a za ty roky, co to děláte, se vám snadno stane, že vám pak denně přistane do mailové schránky pár nebo pár desítek mailů, které jen mažete. Říkáte si, že přece jednou nastane chvíle, kdy v nich objevíte něco zajímavého, ale opak je většinou pravdou. Pokud děláte to, co jsem poslední roky dělal já, pak tyto maily každý den naštvaně smažete a čekáte, až vám dojde další, abyste jej zase smazali. Pokud máte dobře nastavený antispamový filtr, případně používáte Gmail nebo něco podobného, tak většina mailů, co vám dojde přímo do hlavní schránky jsou buď klasické maily, tedy ty o které stojíte nebo newslettery.

Když si dáte práci s tím, že budete všechny tyto newslettery poctivě odhlašovat ať už prostřednictvím funkce v aplikaci Mail, kde automaticky lze u některých mailů zvolit odhlášení nebo stačí přejít na spodní část mailu a tam většinou najdete tlačítko na odhlášení. Schválně to zkuste vydržet a vše poctivě odhlásit. Za pár dní nebo týdnů vám najednou budou chodit jen ty maily, které chcete. Možná se vám to zdá jako zbytečnost a hloupost, ale uvidíte sami, že se z mailu za pár dní nebo týdnů stane opět záležitost, kterou budete používat rádi, protože na něm budete řešit jen to, co musíte, a ne číst nesmyslné nabídky, které jsou většinou stále dokola.