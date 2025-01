Nový iPad Air se kvapem blíží! Nebude však zřejmě takový, jaký jsme doufali

Nová generace iPadů Air má být představena již letos, dost možná pak po boku iPhonu SE 4 či dokonce ještě dříve vedle iPadů 11. Jak se však nyní podle úniku zveřejněného leakerem Evanem Blassem zdá, nebude nový Air takový, jak jsme na základě informací z předešlých dnů a týdnů doufali. To proto, že letošní iPad Air zřejmě nenabídne čip M4, který mu předpovídal reportér Mark Gurman z Bloombergu, ale „jen“ M3.

Informace o nasazení čipu M3 vychází z html kódu webové stránky, jejíž screenshot Evan Blass zveřejnil. Odkud pochází sice můžeme jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, jak spolehlivé má Blass zdroje, nepřekvapilo by, kdyby se jednalo o část kódu přímo ze stránek Applu. Vyčíst pak z něj lze „jen“ to, že se u Airů počítá s 11″ a 13″ variantou, u iPadu 11 jen s jednou velikostí variantou a že název nového iPhonu bude zřejmě opět klasické SE a nikoliv 16E, jak se v předešlých týdnech spekulovalo. Stoprocentní jistotu ale budeme mít samozřejmě až poté, co Apple své novinky odhalí.