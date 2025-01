Nintendo Switch 2 oficiálně odhaleno!

Nintendo Switch 2 má za sebou oficiální premiéru! Tedy, jak se to vezme. Nintendo totiž před pár desítkami vteřin na svém oficiálním youtubovém kanále vydalo skoro dvou a půlminutové video, na kterém odhaluje design své novinky. Bohužel, prakticky nic víc než design však neukázalo. Z videa je nicméně jasné minimálně to, že obrazovka nové generace Switche bude větší, i nadále se bude spoléhat na připojitelné ovladače po obou stranách a zachováno bude i klasické rozložení tlačítek na nich. Další informace by měly být odhaleny později, nicméně víme, že konzole dorazí v průběhu letoška.