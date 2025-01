Hlavní foťák iPhonů 17 Pro si meziročně papírově pohorší!

Od oficiálního představení letošních iPhonů nás sice dělí ještě pěkných pár měsíců, to ale – jak už je ostatně v této oblasti zvykem – nijak nebrání ve vzniku a šíření nejrůznějších úniků. Ten nejnovější přináší zajímavé informace o senzoru fotoaparátu chystaného iPhonu 17 Pro.

Letošní modely iPhone 17 Pro budou podle úniku informací z čínské platformy Weibo Digital Chat Station vybaveny menším snímačem hlavního fotoaparátu, než je ten, který Apple použil ve fotoaparátu Fusion u akutálních modelů iPhone 16 Pro. Čínský leaker tvrdí, že společnost Apple použije pro 48Mpx hlavní fotoaparát v modelech iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max snímač o velikosti 1/1,3. U fotoaparátu loňského iPhonu 16 Pro můžeme nalézt senzor 1/1,28“ . Obecně pak platí, že čím větší senzor ve foťáku je, tím lépe.

Rozdíl bude nicméně spíše minimální – stávající snímač 1/1,28″ má nepatrně větší plochu než snímač 1/1,3“. Z praktického hlediska je nepravděpodobné, že by tento rozdíl ve velikosti měl znatelný dopad na každodenní fotografování. Přechod společnosti Apple na používání menšího hlavního fotoaparátu by mohl představovat výhodný kompromis s možným pokrokem v jiných částech systému fotoaparátu, který by zachoval nebo zvýšil celkový výkon.

Toto tvrzení je součástí širšího úniku, který údajně odhaluje, že oba modely iPhone 17 Pro budou mít vůbec poprvé tři 48MP fotoaparáty. Jedním z důvodů pro zmenšení senzoru fotoaparátu by teoreticky mohl být přechod na jiný design výstupku fotoaparátu. V souvislosti s letošními modely iPhonů se totiž mimo jiné mluví také o tom, že se Apple vrátí k hliníku.