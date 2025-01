Zásadní vylepšení foťáku iPhonů 17 Pro (Max) potvrzeno dalším zdrojem!

Roky, kdy Apple dělal mezi foťáky iPhonů Pro a Pro Max rozdíly, jsou dle všeho opět ty tam. Ani letos totiž nemá mít kalifornský gigant údajně v plánu nasadit do většího modelu zajímavější fotosoustavu a tím de facto přinutit ty uživatele, kteří vyžadují maximálně kvalitní fotoaparát, sáhnout jen po modelu Max. Že se budou foťáky iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max shodovat totiž vynesl před pár hodinami poměrně spolehlivý leaker a co víc, potvrdil i zásadní upgrade pro teleobjektiv.

Konkrétně podle čínského leakera vystupujícího na Weibo pod přezdívkou Digital Chat Station nabídne iPhone 17 Pro (Max) fotoaparát skládající se z:

1/1,3″ 48MPx Fusion objektivu

48MPx ultraširokoúhlého objektiv

48MPx teleobjektivu (zlepšení ze 12MPx u modelů iPhone 16 Pro)

Co se pak týče přední strany, ta nabídne 24MPx přední fotoaparát, který by měl zajistit velmi solidní selfie fotky či videa. Zadní fotosoustava iPhonů tak nabídne poprvé v historii všechny tří foťáky s rozlišením 48MPx, což je opravdu skvělé. Vždyť tomu není tak dávno, co Apple nabízel u všech jen 12MPx. Až u iPhonů 15 Pro nasadil poprvé 48MPx foťák (konkrétně širokoúhlý), který letos u iPhonů 16 Pro doplnil 48MPx ultraširokoúhlý. Vylepšením rozlišení u teleobjektivu tak Apple de facto završí přechod na vyšší rozlišení, což je rozhodně super, jelikož fotky s vyšším rozlišením nabízí například možnost kvalitnějšího dodatečného zoomu a tak podobně.