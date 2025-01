Díky těmto tipům si Fotky na iPhonu stoprocentně zamilujete

Chtěli byste změnit standardní fotku na snímek v Portrétním režimu? S iPhone 15 a novějším je to hračka. I když jste fotku pořídili v klasickém režimu, můžete ji snadno upravit a přidat efekt rozmazaného pozadí. Stačí spustit Nastavení -> Fotoaparát a aktivovat položku Portréty v režimu Foto.

Chcete si usnadnit práci s vašimi poznámkami? V aplikaci Fotky v iOS 18 a novějších najdete praktickou funkci. Otevřete Fotky a zamiřte do sekce Další alba. Tady najdete nové album Rukopis. Do tohoto alba se vám automaticky ukládají všechny fotky, na kterých systém rozpozná ručně psaný text. Díky tomu máte všechny své poznámky přehledně na jednom místě.

Návrhy tapet

Vyzkoušet můžete také funkci Návrhy tapet přímo v aplikaci Fotky. Najdete ji úplně dole v seznamu. Aplikace vám zde automaticky vybere ty nejkrásnější snímky z vaší fotogalerie, které by se mohly stát vaší novou oblíbenou tapetou. Ať už to jsou záběry z dovolené, portréty vašich blízkých nebo jen zajímavé detaily, návrhy tapet vám otevřou dveře do světa nekonečných možností. Stačí si vybrat tu, která vás nejvíce zaujme, a pár klepnutími ji nastavíte jako svou novou tapetu.