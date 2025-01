Povinnost pro hráče: První herní křeslo s vyhříváním i odvětráváním je tu!

Razer dnes odhalil koncept herního křesla nové generace, Project Arielle. Toto herní křeslo přináší zajímavý benefit v podobě integrované funkce ohřívání a chlazení díky bezlopatkovému ventilátoru umístěnému v opěradle. Novinka nabídne tři nastavitelné rychlosti ventilátoru, které mohou snížit vnímání teploty až o 2–5 °C v suchých podmínkách. Bude-li hráči zima, je možné využít zabudovaný systém ohřívání s energeticky efektivním PTC topením, které vzduch nahřeje až na 30 °C. Ovládání funkcí je zajištěno dotykovým panelem na opěradle pro ruku. Vyvstává otázka nad hlučností, ovšem společnost tvrdí, že židle bude tichá jako šepot.

Vedle Project Arielle Razer představil také PC Remote Play, umožňující streamování her v plném rozlišení z PC do mobilních zařízení. Za zmínku stojí rovněž nový herní notebook Razer Blade 16. Ten se pyšní nejtenčím designem značky, grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 5090 a procesory AMD Ryzen 9 s podporou AI. Za ten si hráči ale pravděpodobně slušně zaplatí. Razer Blade 16 bude k dispozici v prvním čtvrtletí 2025. Razer navíc demonstroval Project Ava, konceptualizovaného AI herního asistenta, který hráčům poskytuje v reálném čase rady od esportových koučů stejně jako rady ohledně optimalizace hardwaru pro co nejlepší herní výkon.