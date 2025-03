Na Macy konečně dorazily další dvě herní pecky!

Apple během WWDC 2024 oznámil celou řadu titulů, které měly v průběhu následujícího roku dorazit na macOS. Některé hry už se na platformu Applu dostaly, jiné si daly načas. Tento týden se ale seznam rozrostl o další dvě výrazná jména, a sice Control: Ultimate Edition a Wuthering Waves.

Control je akční střílečka od studia Remedy Entertainment. Hráč v roli Jesse Faden vstupuje do podivné budovy skryté v srdci New Yorku. Konkrétně do sídla Federálního úřadu kontroly (FBC), který zkoumá paranormální jevy a objekty. Organizace je ale pod útokem neznámé síly a budova se uzavřela do karantény. Jesse se okamžitě stává novou ředitelkou úřadu a získává nadpřirozené schopnosti, které jí pomohou v boji proti chaosu, včetně proměnlivé zbraně nebo objektů s vlastní vůlí. Hra byla původně vydána v roce 2019 a nasbírala přes 80 ocenění. Na Mac App Store je nyní k dispozici za 39,99 USD.

Wuthering Waves je oproti tomu free-to-play RPG s otevřeným světem a gacha prvky. Hráč se ujímá role postavy jménem Rover, která trpí ztrátou paměti a snaží se v postapokalyptickém světě zrekonstruovat svoji minulost. Hra má původ na mobilních zařízeních. Stáhnout ji lze zdarma.