Apple smazal v tichosti ze svého webu informaci o důležitém vylepšení iPhonů 16 (Pro)!

Vzhledem k tomu, že mě v posledních letech baví focení na iPhone čím dál tím víc, jsem v předešlých týdnech nezahálel a zejména v průběhu adventu, Vánoc a následně oslav nového roku jsem na telefon vyfotil poměrně dost fotek, které mi budou závěr roku 2024 hezky připomínat.

Když jsem však fotil v přítmí například vánoční osvětlení a zas a znova jsem se setkával s nepříjemnými odlesky ve fotkách, vzpomněl jsem si, že jsem v září po představení iPhonů 16 (Pro) psal pár článků o tom, že Apple jejich objektivy vybavil antireflexní vrstvou, která by měla právě odlesky světla eliminovat. Říkal jsem si proto, že by nebylo úplně od věci si toto vylepšení osvěžit a mrknout na web Applu, co o něm tehdy vlastně psal. K mému překvapení ale veškeré zmínky o tomto upgradu zmizely.

Naštěstí však žijeme v moderní době a na internetu lze využít k pomyslnému návratu do webové minulosti řadu webových archivů, které shromažďují „zálohy“ starších verzí webovek. Jedním z těchto archivů je i Wayback Machine, skrze který jsem si ověřil, že mě paměť nešálí a po vydání iPhonů 16 (Pro) Apple skutečně tvrdil, že jsou objektivy foťáků skutečně opatřeny antireflexní vrstvou.

V případě řady Pro to měly být všechny, u základního modelu pak jen širokoúhlý (Fusion) objektiv. Při otevření toho samého srovnání modelů v současně dostupné verzi webu už ale žádnou podobnou informaci nenaleznete. Podle mého hledání se navíc nejedná jen o „český“ problém, jelikož náhlé smazání téže věci hlásí i jablíčkáři z USA a dalších zemí.

Fotogalerie tehdy Srovnání iPhonů na Apple.com ze září 2024 nyni Srovnání iPhonů na Apple.com z ledna 2025 Vstoupit do galerie

Je proto otázkou, jak to s antireflexní vrstvou na objektivech vlastně je. Osobně si nemyslím, že by se Apple rozhodl podobnou informací jen tak smazat, pokud by byla antireflexní vrstva na iPhonech k dispozici. Na druhou stranu ale musím rovněž říci, že když jsem v září porovnával foťáky iPhonů 15 Pro a 16 Pro, za stejných světelných podmínek dosahoval iPhone 16 Pro zpravidla lepších výsledků, co se odrazů světla v objektivu a následně ve fotkách týče. Je ale pravda, že pro eliminaci odlesku leckdy stačí nepatrná změna snímacího úhlu a je ten tam. Tak či tak je ale podobný krok zajímavý a dost možná naznačuje, jakým směrem se chce Apple u foťáků do budoucna mimo jiné ubrat.