Prohledejte sklepy! Originální VHS se prodávají za miliony

Pamatujete si na doby, kdy byly VHS kazety nedílnou součástí každé domácnosti? Tyto ikonické nosiče, populární v 80. a 90. letech minulého století, se postupem času stáhly do ústraní a nahradily je modernější technologie, jako DVD, Blu-ray disky nebo streamingové služby. Přesto však některé VHS kazety dnes překvapivě nabývají na hodnotě a pro sběratele jsou skutečnými poklady.

VHS kazety v českých domácnostech

Mnoho lidí má VHS kazety stále schované na půdách či ve sklepech, aniž by si uvědomovali jejich současnou hodnotu. Například VHS kazeta s filmem Smrtící spona z roku 1984 byla prodána za téměř 1 500 korun. Série filmů Návrat do budoucnosti může dosáhnout hodnoty přes 6 tisíc korun, a do češtiny dabovaný animovaný film Akira dokonce kolem 5 500 korun.

Zahraniční rarity za miliony

Mezi nejcennější VHS kazety patří zahraniční filmy. Například kazeta s filmem Rocky nebo první edice Želvích nindžů může mít hodnotu až milion korun, pokud je nerozbalená. Absolutním hitem je však film The Goonies (Rošťáci), jehož cena se vyšplhala na neuvěřitelných 3 miliony korun. Populární jsou ale také filmy z produkce Disney. Pokud mrknete na ebay, 101 dalmatinů můžete pořídit za 15 tisíc liber. Krásku a zvíře za 10 tisíc dolarů a třeba Aladina za 5065 liber. VHS kazety tak rozhodně nepatří do šrotu. Zkontrolujte, co máte doma – možná držíte v ruce poklad, o jehož hodnotě jste neměli ani tušení.