Nová generace Magic Mouse se představí v příštím roce a nabídne hlasové ovládání

Apple podle Marka Gurmana z Bloombergu pracuje na zcela nové generaci Magic Mouse. Ta současná se s minimem inovací používá již neuvěřitelných 16 let. Nová generace by měla být dostupná v roce 2026 a mezi její hlavní přednosti má patřit více ergonomický design, na který si uživatelé dlouhodobě stěžují a také inteligentnější umístění nabíjecího portu tak, aby s myší bylo možné pracovat i během dobíjení.

Do informací od Marka Gurmana přilil svou trošku také leaker známý pod přezdívkou yeux1122, který tvrdí, že nová generace Magic mouse nabídne kombinaci dotykového ovládání, gest rukou, a dokonce i hlasového ovládání. Díky tomu se z ní stane zařízení ideální pro Apple Intelligence a moderní počítače Mac, které využijí kombinaci těchto způsobů ovládání. Apple by měl novou Magic Mouse uvést spolu s OLED MacBookem Pro v roce 2026 a mělo by se jednat o zařízení, které znovu definuje, jak vnímáme počítačovou myš.