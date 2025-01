Jaký bude softwarový jablečný rok 2025 dle redakce LsA

Jirka

Rok 2025 bude pro Apple dle mého z hlediska softwaru extrémně důležitý. Je totiž jasné, že si nesmí nechat ujet vlak na poli AI a poté, co v roce 2024 ukázal svou AI vizi ve formě Apple Intelligence, bude na něm nyní jí dostat co nejvíce na výsluní a to všemi dostupnými prostředky. Mám sice trochu strach, že tyto prostředky se budou skládat spíše z přidávání nových funkcí, nežli ze záplavy nových jazyků, ale tak nějak ve skrytu duše doufám, že si v dohledné době se Siri v češtině právě díky AI a možnostech napojení na ChatGPT, Google Gemini a tak podobně popovídáme. Žádná další softwarová očekávání ale vlastně nemám, vždyť OS Applu už teď obsahují tak nějak vše, co člověk potřebuje a to navíc, co každý rok dostáváme, sice potěší, ale je to spíše kosmetika.

Roman

Nevím jaký bude, ale vím jaký bych si přál aby byl. Přál bych si, aby Apple zpomalil a v novém systému přinesl zejména opravy chyb, vyladění všech funkcí a dotažení již stávajících funkcí do detailů. Novinky, které poslední roky Apple na poli svých systémů přináší jsou občas zajímavé, ale není jich příliš mnoho. Proto bych byl rád, kdyby se Apple soustředil na to, aby stávající věci fungovaly na 100%. Také by bylo super, kdyby VisionOS konečně přinesl nějaké ty funkce navíc, díky kterým si Vision Pro najde další zákazníky, protože jinak jej Apple nechá pomalu, ale jistě umírat. Také by se mohla objevit nová verze Pages, protože ta dnes dostupná je přece jen již celkem zastaralá.

Jan

Ohledně softwarů se poslední roky takto dopředu šíří stále méně informací. Může to být tím, že operační systémy nejsou pro běžného uživatele až tak zajímavé, či třeba tím, že v posledních letech se na poli jablečných operačních systémů příliš novinek neodehrálo. Rozhodně bych si přál, aby Apple zavedl své softwarové novinky plošně či alespoň rychleji. Již 3 roky čekám, až budu moct ve svých Apple Watch používat klávesnici, což Apple v naší zemi z nějakého neznámého důvodu prostě neumožňuje. Apple by se rovněž mohl soustředit na opravu chyb a stabilitu systému a nevymýšlet u svých operačních systému blbosti typu „barevné ikony v iOS 18“.

Adam

Tady není moc co řešit. Umělá inteligence na nás bude skákat z každého koutu, z iOS, macOS i iPadOS. My ale budeme mít oči pro pláč, alespoň ze začátku roku (respektive do dubna). Do jeho konce se pak budeme muset omezovat v tom, že Apple Intelligence nebude v češtině. Co bude dál, uvidíme. A třeba zjistíme, že nám to bude moci být i jedno, protože pořád nevíme, kolik si Apple bude za své AI možnosti v zařízeních účtovat. Neprozradil to ostatně ani Samsung u jeho sady funkcí Galaxy AI, které již bude v lednu rok. Z operačních systémů jsem ale nejvíce zvědavý na to, co dokáže iOS 19. Je tomu z toho důvodu, že iPhonů s podporou AI je přece jen hrstka, a Apple si nemůže dovolit zaměřit na ni všechny novinky a na ostatní se vykašlat. Novinky tedy budou, otázkou je, jaké. Třeba konečně dojde na to, aby společnost dala iPhonům nějaký ten manažer hlasitosti, ve kterém pěkně a na jednom místě uvidíme nastavení úrovně pro hovory, reproduktor, média, notifikace atd.

Amaya

Můj výhled na jablečný rok 2025 se nejspíš nebude příliš lišit od pohledu mých kolegů. Určitě se můžeme těšit na nové verze operačních systémů, přičemž výraznou roli bude hrát umělá inteligence – otázka je, do jaké míry v tomto směru Apple poslouží českým, respektive evropským uživatelům. Myslím, že nejen já bych uvítala, kdyby Apple v příštím roce dotáhl do zdárného konce dílčí nedokonalosti, napravil drobné, ale nepříjemné chyby, na které si uživatelé stěžují již dlouhou dobu… a vlastně tak nějak celkově začal více naslouchat uživatelům a respektovat jejich potřeby. Všichni si jistě vážíme drobných vychytávek po designové stránce nebo v oblasti možností přizpůsobení, ze všeho nejvíce bychom ale jistě uvítali, kdyby všechny jablečné operační systémy zkrátka a jednoduše fungovaly spolehlivě a na 100 %.