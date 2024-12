Apple je v problémech: Vývoj iOS 19 drhne!

Zdá se, že každoroční vydávání nové verze operačního systému iOS si začíná vybírat svou daň. Podle nedávných informací totiž začíná Apple stíhat vývoj podle plánu, přičemž jak se nyní zdá, problémy s dodržováním termínů převládají i nadále. Důvod přitom do jisté míry nepřekvapí – jsou jím totiž resty, které má Apple u aktuální verze iOS.

S dalšími informacemi o problémech s vývojem operačního systému iOS 19 přišel před pár hodinami spolehlivý reportér Mark Gurman, který od svých zdrojů zjistil, že zkušení vývojáři, kteří se standardně již touto dobou věnují intenzivně pracem na nadcházející verzi iOS a nyní by tak měli již pracovat na iOS 19, jsou stále zaměstnáni funkcemi, které si Apple namyslel pro iOS 18. Vývoj iOS 19 sice probíhá simultánně, nicméně daleko pomaleji, než by bylo potřeba. Kvůli tomu se tak velmi pravděpodobně bude scénář z letoška opakovat i v příštím roce, kdy se problémy a zpoždění kaskádově valí z jedné verze systému na další.

Vzhledem k tomu, z čeho celý problém pramení, je jasné, že je vina na straně Applu a jeho vývojové strategii. Je to totiž právě dávkování nových softwarových funkcí do majoritních verzí OS, co vývojáře „zasekává“. Kdyby se podařilo vše dokončit hned do první verze, mohli by de facto od jejího vydání věnovat svou plnou pozornost nadcházející generaci systému. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo smysluplnější vydávat nové verze OS jednou za dva roky, ale zato se všemi novými funkcemi naráz. Nynější strategie je totiž evidentně cestou do pekel.