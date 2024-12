Jaký byl softwarový jablečný rok 2024 dle redakce LsA

Jirka

Vlastně ani nevím, jak z hlediska softwaru uplynulý rok zhodnotit, protože nemám pocit, že by se pro mě coby uživatele v tomto směru jakkoliv zásadněji změnilo. Ano, iOS 18 a další OS Applu sice přinesly určité novinky, nejedná se však o nic zásadního, což se ale dalo vzhledem k tomu, jaký důraz kladl Apple už při představení na WWDC na Apple Intelligence, tak nějak očekávat. Právě Apple Intelligence je tak i suverénně nejzajímavější softwarovou záležitostí, kterou jsem letos od Applu viděl a kterou bych si moc rád vyzkoušel na vlastní kůži v češtině. Na to si ale pravděpodobně ještě nějaký ten pátek počkáme, což je však pro mě upřímně řečeno docela nepochopitelné. Když totiž vidím, co dokáže se softwarem a AI udělat konkurence, nemyslím si, že by bylo pro Apple nějak přehnaně těžké dostat do Apple Intelligence podporu češtiny a potažmo i mnoha dalších jazyků.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Roman

Za mě osobně vlastně žádný. Vím, že to zní možná až moc kriticky, ale opravdu ať přemýšlím jak přemýšlím, nenapadá mě ani jedna jediná funkce z nového iOS, macOS, tvOS nebo VisionOS, kterou bych používal. Tedy samozřejmě kromě nového gesta na vyvolání control center u Vision Pro. Chápu, že každý má jiné preference, jiné touhy a každý využívá operační systém naprosto jinak, ovšem v méme případě jsme se letos nesetkal s ničím, co by mě nějakým způsobem uchvátilo nebo alespoň zaujalo. Reálně totiž ani nevím co zásadního Apple přidal, tedy kromě možnosti dělat si vlastní emoji, což není něco, po čem bych toužil. Naopak do dnes nevím, zda problémy se kterými se iPhone 16 Pro setkával v prvních týdnech co jsem jej začal používat způsoboval iOS 18 nebo samotný iPhone, ovšem naštěstí s příchodem iOS 18.1 a poté iOS 18.2 beta se podařilo veškeré problémy odstranit a vše funguje jak má. Občas is říkám, že méně je víc a prostě by bylo fajn, kdyby Apple zpomalil a vylepšil nebo opravil stávající věci a nevyvíjel neustále nové. Navíc upřímně, pokud rok vyvíjel Apple nový vision OS, tak nevím kolik členů tento tým má, protože přes veškeré čekání, jsme se nedočkali téměř ničeho.

Fotogalerie #2 iPadOS 18 12 iPadOS 18 10 iPadOS 18 11 iPadOS 18 9 iPadOS 18 8 iPadOS 18 7 iPadOS 18 6 iPadOS 18 5 iPadOS 18 4 iPadOS 18 3 iPadOS 18 2 iPadOS 18 1 Vstoupit do galerie

Jan

Za sebe musím říct, že letošní softwarový rok z pohledu uživatele příliš pozitivně nevnímám. Hlavním trhákem letošního roku měla být slavná Apple Intelligence, která si kladla zřejmě za cíl naprosto (alespoň dle keynote a spekulací) změnit užívání jablečných produktů. Ruku na srdce, o zas takové změny se nejednalo. Jablečná AI je navíc dostupná jen ve vybraných zemích, takže drtivá většina světa si ji neužije. Upřímně nevím, zda vůbec nějakou novinku iOS 18 používám. Nastavení barevnosti ikon aplikací mě nechává chladným a nový design Fotek jsem předělal do staré podoby. Stejné pocity mám z iPadOS i macOS. Ve watchOS se mi líbí nové uživatelské rozhraní, menu i upravená aplikace Cvičení. V žádném případě se ale nejedná o změny zásadní.

Fotogalerie #3 macOS Sequoia 19 macOS Sequoia 18 macOS Sequoia 17 macOS Sequoia 16 macOS Sequoia 15 macOS Sequoia 14 macOS Sequoia 13 macOS Sequoia 12 macOS Sequoia 4 macOS Sequoia 5 macOS Sequoia 6 macOS Sequoia 7 macOS Sequoia 8 macOS Sequoia 9 macOS Sequoia 10 macOS Sequoia 11 macOS Sequoia 3 macOS Sequoia 2 macOS Sequoia 1 Vstoupit do galerie

Adam

Všichni jsme zklamaní z toho, jak to s Apple Intelligence dopadlo. Co za to ale může? Osobně to nevidím tak černě. Máme přece už příslib toho, že se v dubnu příštího roku dočkáme, a to není zas za tak dlouho. Jistě, v iPhonech pojede zatím jen v podporovaných jazycích, mezi kterými čeština minimálně po celý příští rok ještě nebude, jenže Apple bude mít čas ladit, bude mít možnost přidávat nové zajímavé funkce a ve finále z toho můžeme profitovat i my. Tedy pokud se na nás usměje trocha toho štěstí, Apple zjistí, že něco jako český jazyk taky existuje a dám nám pro něho podporu. Naděje umírá poslední, říká se. Všechno, co přitom v Apple Intelligence můžeme vidět, vypadá fantasticky. Takže se je na co těšit. Ostatní softwarové novinky v mém případě tak nějak prosvištěly kolem, tedy až na iOS 18. Hned po vydání a instalování jsem si změnil barvu ikon, kdy tak dělám s každou novou tapetou. Hned jsem si také optimalizoval Ovládací centrum, kdy mám konečně vše potřebné tam, kde potřebuji. Jen takové dvě drobnosti, a jakou mohou udělat radost. Já jsem spokojen a nehledám nikde zbytečné mouchy. Mimochodem: Nové rozhraní aplikace Fotky se mi fakt líbí, zvykl jsem si okamžitě a v žádném případě bych se nevracel. Tak snad mi v komentářích nevynadáte.

Fotogalerie #4 watchOS 11 1 watchOS 11 2 watchOS 11 3 watchOS 11 4 watchOS 11 5 watchOS 11 6 watchOS 11 7 watchOS 11 8 watchOS 11 9 watchOS 11 10 watchOS 11 11 watchOS 11 12 watchOS 11 13 watchOS 11 14 watchOS 11 15 watchOS 11 16 watchOS 11 17 watchOS 11 18 watchOS 11 19 watchOS 11 20 watchOS 11 21 watchOS 11 22 watchOS 11 23 watchOS 11 24 watchOS 11 25 watchOS 11 26 watchOS 11 27 Vstoupit do galerie

Amaya

Jaký byl jablečný softwarový rok 2024? Osobně jej vnímám spíše se smíšenými pocity. Rozhodně bych jej nehodnotila čistě jako nezajímavý nebo neúspěšný. Část uživatelů jistě přivítala nové možnosti přizpůsobení v operačním systému iOS 18. Možnost naplánování odeslání iMessage byla také něčím, na co jsme všichni čekali možná až příliš zbytečně dlouho. Na druhou stranu byla spousta uživatelů zklamaná novým designem nativních Fotek nebo tím, že Apple Intelligence není zdaleka dostupná všem a za všech podmínek. S příliš pozitivní odezvou – jak ze strany uživatelů, tak i ze strany odborníků – se nesetkal ani nový visionOS. Operační systém watchOS si netroufám nijak komentovat, protože jsem již minulý rok přešla z Apple Watch na Garminy a vracet se s největší pravděpodobností nebudu. Mám-li tedy shrnout softwarový jablečný rok 2024 jednou větou, vypůjčím si seriálové „not great, not terrible“. Nechme se překvapit, co přinese nový rok..