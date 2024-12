Jaký byl hardwarový jablečný rok 2024 dle redakce LsA

Roman

Pro mě to byl rok seznamování se s Vision Pro, které trvalo přesně 2 hodiny, po kterých jsem zařízení začal používat především na nahrávání imerzivního videa a občas na sledování videí, kterých Apple přidal zhruba 7 za celý rok. Jediné produkty, které jsem si v roce 2024 pořídil od Applu byl právě Vision Pro a pak iPhone 16 Pro a MagSafe 2. generace. Zaujal mě ještě Mac mini, ale ten plánuju pořídit až příští rok. Co jsem letos příliš nepochopil je styl, jakým Apple přechází na novější procesory M4, kdy se jako poslední zatím neaktualizovaly ty nejvýkonnější Macy, tady Mac Pro a Mac Studio, zatím co nyní MacBook Air má vyšší výkon než Mac Pro. Logičtější by mi připadalo, kdyby to Apple dělal naopak. Co se mi líbí jsou ceny, kde Apple začal nabízet za stjené ceny jako doposud například 16 GB RAM a nebo procesory, které jsou již tak výkonné, že musí stačit opravdu každému.

Jirka

Rok 2024 byl v mých očích rokem pozvolných evolučních krůčků vpřed. Nechci vyznít nějak přehnaně kriticky vůči Applu, ale u žádného letos představeného produktu mi brada nespadla, ba co víc, nemůžu ani úplně říci, že by mě vyloženě zaujal. Upřímně, je mi to celkem líto, protože jsem doufal, že Apple Watch budou vzhledem k oslavám jejich 10. narozenin opravdu výroční či že si Apple připraví pro iPhony nebo klidně i jiné produkty vylepšení, po kterém bude člověk tak nějak toužit, přestože by mu bylo k ničemu.

Macy jsou pro mě již pěkných pár let docela sterilní bez větších upgradů, u iPadů mám stejný problém, Apple Watch vypadají i po letošku víceméně stejně jako v předešlých letech, iPhony žádné zázraky nepřinesly a AirPods sice hrají lépe a dost mě baví, ale popravdě, když jsem měl na recenzi sluchátka od Xiaomi, která dokázala nahrávat hovory, zaujala mě coby technologického hračičku asi víc. Po loňské kometě ve formě Vision Pro, která si minimálně v prvních měsících po představení uzurpovala veškerou pozornost technologického světa, tedy za mě letošek nic zásadního nepřinesl. Tedy snad až na navýšení základní RAM u Maců z 8 na 16GB, ale zde by se spíš než jásání hodilo říci „no, konečně na to došlo“.

Adam

Revoluční. Anebo ne? Apple hned z kraje roku vydal svůj první prostorový počítač, tedy Apple Vision Pro, jenže prodeje nějaké revoluci příliš neodpovídají. To si alespoň říká většina, když si myslíme, že je půl milionu prodaných jednotek málo. Mimochodem Samsung s jeho budoucím konkurenčním produktem plánuje prodat 50 000 jednotek za rok. Takže ve finále to úspěch být vlastně může. Druhá revoluce, jejíž velikost uvidíme až s postupem času, proběhla v případě čipu M4. Apple jej totiž jako první nasadil do iPadu Pro, kdy tak také udělal úplně poprvé. Navíc různých variant čipu M4 bychom se měli do půli příštího roku dočkat ve všech modelech počítačů Mac, což se nestalo více jak deset let nazpět. Pokud se ale zeptáte, jaký produkt Applu mě za rok 2024 oslovil nejvíce, tak to pro někoho možná paradoxně není ani iPhone 16 Pro Max a ani Apple Watch Series 10, ale AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku. V mých očích se prostě jedná o dokonalý produkt, kterému nemám prakticky co vytknout, a navíc v ideálním poměru cena/výkon.

Jan

Co se týče jablečného hardwaru, shrnul bych rok 2024 slovem „recyklace“, byť některé produkty (viz Mac mini s M4) si zaslouží být právem opěvovány. Největším zklamáním v mých očích byly zmínky na podzimní keynote o Apple Watch Ultra 2 a AirPods Max, kdy se představily nové barvy. Apple Watch Series 10 přinesly pěknou černou barvu a o milimetr větší displej. Zajímavým produktem je iPhone 16, jenž přinesl nové možnosti fotoaparátu, nový čip a nový design. Zklamáním je z mého pohledu iPhone 16 Pro, který věru žádné zásadní novinky nepřináší. pochválit naopak lze AirPods 4, na které slyším ze svého okolí samou chválu.

Amaya

Už je to nějaký rok, co jsem si nekoupila žádný z nových hardwarových kousků z dílny Applu. To ale neznamená, že by mě novinky v této oblasti nezajímaly. Zatímco u letošních iPhonů se žádné extrémní nadšení nekonalo, v oblasti počítačů mě potěšily Macy s čipy M4 a těším se i na to, co v tomto směru Apple představí do budoucna. Co se týče iPhonů i iPadů (kterých jsme se letos konečně dočkali), došlo zde víceméně k očekávatelným změnám. Mezi letošní novinky, ze kterých. byli uživatelé nejvíce nadšení, ale nakonec podle všeho patří čtvrtá generace bezdrátových sluchátek AirPods, která nabídla překvapivé prémiové funkce. Významným počinem byl samozřejmě také headset Vision Pro, ačkoliv odezva na něj jistě nebyla taková, jak si možná v Applu původně představovali.