165 000 000 zobrazených stránek za rok 2024 – Děkujeme!

Ať děláte v životě cokoli, názory na vaši práci se mohou lišit. Zatím co někdo může být spokojený, a to co děláte se mu líbí a je ochotný za to platit, druhý ohrne nos. Existuje však jedna jediná věc na světě, kterou lze v některých oborech měřit to, zda se vám podařilo dosáhnout vašich plánů a cílů. V našem oboru jsou to čísla a čísla nikdy nelžou. Jsou něčím, co nelze brát subjektivně, nelze na to nahlížet nějakým zkresleným pohledem. Jsou to zkrátka jen a pouze čísla, která ukazují to, zda se naše práci podařilo nebo ne.

Všechny naše weby dosáhly v roce 2024 absolutní rekordy zobrazení stránek, díky čemuž i celá skupiny Text Factory dosáhla rekordní návštěvnosti a zobrazení. Za právě uplynulých 365 dní roku 2024 se nám podařilo dosáhnout neuvěřitelných 165 000 000 zobrazených stránek! Největší podíl na tom má náš magazín Letem světem Applem, který za letošní rok navštívilo přes 8 milionů unikátních uživatelů, jenž zobrazilo 105 366 000 stránek. Pokud vás pak zajímá nová metrika v GA4, tedy počet událostí, tak tam jsme na LsA zaznamenaly 193 614 12 událostí. To vše od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Na druhém místě skončil náš Samsung Magazine, jenž navštívilo za rok 2024 neuvěřitelných 3,9 milionu unikátních uživatelů, jenž zobrazilo 46 milionů stránek. Na počet událostí je to pak 92 milionů událostí. Na třetím místě je pak náš web Jablíčkář.cz, který navštívilo 2 miliony unikátních uživatelů, jenž stojí za zobrazení 13 milionů stránek a 28 milionů událostí. Začali jsme také pomalu rozvíjet náš Android Magazine, jenž má zatím 187 000 unikátních uživatelů a 647 tisíc zobrazených stránek. Děkujeme za všech a tato čísla, jenž jsou přímým odrazem naší práce!

Letem světem Applem

105 000 000 zobrazených stránek

8 000 000 unikátních čtenářů

193 000 000 událostí

Samsung Magazine

46 000 000 zobrazených stránek

3 900 000 unikátních čtenářů

92 000 000 událostí

Jablíčkář