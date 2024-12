Objevili jste pod stromečkem Apple TV? Zde je návod, jak ji naplno využít!

Vánoční ozdoby se lesknou, dárky jsou rozbalené a před vámi leží Apple TV, připravená vás vtáhnout do světa nekonečných možností. Nejprve ale potřebuje trochu vaší pozornosti! Zapojte ji do televize a sledujte, jak se na obrazovce objeví magický symbol jablíčka – přesně jako když poprvé rozsvítíte vánoční stromeček. Nastavení Apple TV půjde s iPhonem hladce jako rozbalování vánočního papíru!

Vánoční zvonky stále zní, dárkový papír šustí a vy jste právě rozbalili jeden z nejlepších technologických dárků – Apple TV! Tento malý zázrak vám otevře brány k nekonečnému světu zábavy. Ale co teď? Pokud se vám před očima objevil ikonický jablečný symbol a vy nevíte, kde začít, tak rozhodně nezoufejte. Připravili jsme pro vás pár jednoduchých kroků, jak dostat maximum z vaší nové Apple TV, a to s trochou té vánoční magie!

Stáhněte si aplikace

Co by to bylo za Vánoce bez vánočních filmů a oblíbených pořadů? Aplikace jako Netflix, Disney+ nebo YouTube jsou jako malé dárky, které stačí rozbalit jedním kliknutím. Nasaďte si vánoční ponožky, uvařte si horkou čokoládu a ponořte se do pohádek a filmů, které vás zahřejí stejně jako vánoční oheň v krbu. V tvOS App Store toho ale samozřejmě najdete mnohem víc než jen aplikace streamovacích služeb. Nechybí zde třeba nejrůznější aplikace pro imitaci krbů či podobné libůstky.