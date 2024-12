Jak snadno přejít z Androidu na iPhone? Vánoční průvodce pro nové majitele!

Dostali jste pod stromeček zbrusu nový iPhone a už se nemůžete dočkat, až ho rozbalíte a poprvé zapnete? Ale co vaše staré Android zařízení, které vás provázelo poslední roky? Nemusíte se obávat – přechod na iPhone je snazší, než byste čekali. Apple vám s tím pomůže v několika jednoduchých krocích. Stačí jen trochu vánočního klidu, cukroví po ruce, a za chvíli budete připraveni užívat si svůj nový technologický poklad. Pojďme se na to podívat, krok za krokem, ať si co nejdříve můžete začít užívat všechny ty vánoční fotky v novém telefonu!

První krok

Prvním krokem je příprava, jako když se chystáte na rozbalování dárků. Než začnete přesouvat své vzpomínky z jednoho zařízení na druhé, je důležité vše pečlivě zálohovat. Je to, jako když si dáte stranou balicí papír, abyste mohli dárky bezpečně uložit do skříně. Zálohujte si fotky, kontakty a soubory do Google Disku – protože právě ten vám bude hrát hlavní roli při vánočním přenosu vašich dat na nový iPhone. A nezapomeňte také na chaty z WhatsAppu a jiných aplikací! Jakmile je záloha hotová, stáhněte si na svůj starý Android aplikaci „Move to iOS“ z Google Play – takové malé „sobí spřežení“, které vaše data elegantně převeze přímo do nového iPhonu.

Jako první zkontrolujte kompatibilitu zařízení

Zkontrolujte, zdali má váš nový iPhone dostatek místa pro data z Androidu

Stáhněte si aplikaci Move to iOS

Co dál?

Druhým krokem je magický přenos. Přenos dat je jako když vyměníte staré ozdoby za nové. Jakmile poprvé zapnete svůj nový iPhone, objeví se před vámi průvodce, který vás provede celým nastavením. Když vás vyzve k přenosu dat, vyberte možnost „Přenos z Androidu“. Teď se spustí malá vánoční magie – otevřete aplikaci Move to iOS na Androidu, a dostanete jedinečný kód, který se objeví na obrazovce iPhonu. Je to, jako když najdete správný klíč k tomu největšímu vánočnímu překvapení. Tento kód spojí obě zařízení a proces přenosu může začít. Za chvíli se vaše kontakty, fotky, zprávy a další cenné vzpomínky ocitnou na vašem iPhonu, připravené k prohlížení. Během tohoto času si můžete vychutnat kousek cukroví nebo přemýšlet, jaké vánoční selfie pořídíte, až bude přenos hotový!

Nabijte zařízení do plna

Na Androidu zapněte Wi-Fi

Na iPhone zahajte Nastavení nového zařízení

V Aplikaci Move to iOS zvolte možnost Přenést data z Androidu

zvolte možnost Připojte Android k iPhonu pomocí jedinečného kódu z aplikace Move to iOS

Poslední krok

Posledním procesem je doladění, jako když zdobíte stromeček. Když je přenos dat úspěšně dokončen, můžete začít upravovat svůj nový iPhone podle svých představ. Nastavení Face ID je jako navěšení poslední ozdoby na vánoční stromeček – bezpečné a elegantní. Apple Pay? Připraveno na vaše nákupy po Vánocích. A nezapomeňte si stáhnout své oblíbené aplikace z App Store, protože co by to bylo za nový iPhone bez nich! Pokud jste pod stromečkem našli i další Apple produkty, jako třeba AirPods nebo Apple Watch, budete mile překvapeni, jak snadno se všechny tyto dárky dají propojit. Je to, jako když všechny vánoční světýlka najednou rozsvítí celý váš domov. Dále už jen pokračujte podle pokynů na obrazovce

Fotogalerie #2 Přechod z Androidu na iPhone Přechod z Androidu na iPhone Přechod z Androidu na iPhone Rychlý start Přechod z Androidu na iPhone Přenos dat Přechod z Androidu na iPhone Jednorázový kód Vstoupit do galerie

A teď, když máte vše nastaveno, můžete jít fotit svou vánoční výzdobu nebo natočit video, jak vaše rodina rozbaluje dárky! Zařízení je připraveno zaznamenat všechny ty kouzelné okamžiky a váš nový iPhone se stane ideálním společníkem právě pro tyhle momenty. Hlavně se nenechte odradit technologickými změnami – vždyť Vánoce jsou o nových začátcích a radosti z dárků. Užijte si svůj nový iPhone a nechte ho stát se nedílnou součástí vašich vánočních zážitků. Veselé Vánoce a šťastný nový iPhone!