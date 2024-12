Nejlepší vánoční dárky na poslední chvíli: Jak darovat Netflix, Voyo, hry, aplikace a další

Každý z nás to asi zažil – Vánoce se blíží, čas se krátí a dárky pro některé blízké stále chybí. Pokud se nacházíte v této situaci, nezoufejte. Existují dárky, které můžete pořídit doslova na poslední chvíli, a přesto udělají velkou radost. Řeč je o dárkových kartách a elektronických aplikacích, hrách nebo softwarech. Nejenže jsou praktické, ale také rychle dostupné a nabízejí širokou škálu možností.

Dárkové karty – univerzální řešení

Dárkové karty jsou skvělým dárkem, který ocení snad každý. Nabízí obdarovanému svobodu vybrat si přesně to, co mu nejvíce vyhovuje. Ať už jde o dárkové karty do oblíbeného obchodu, na online platformy jako jsou App Store, Google Play, Steam, Xbox Store nebo PlayStation Store, vždy máte jistotu, že tím nešlápnete vedle. Výhodou je, že tyto karty můžete zakoupit v elektronické podobě, takže je máte k dispozici téměř okamžitě.

Dárkové karty do nejrůznějších služeb lze zakoupit zde

Pokud pak chcete vašemu „vánočnímu cíli“ dopřát i fyzické dárky, byť je už nestíháte koupit, jsou samozřejmě fajn možností i nejrůznější poukazy do obchodů, za které si může následně vybrat své favority. Tyto poukazy nabízí v současnosti takřka všechny větší obchody, takže věříme, že není problém vybrat ten, který bude pro obdarovaného nejlepší. Dárkové poukazy nabízí třeba i Alza a to v různých cenových hodnotách. Její nabídka je přitom natolik široká, že si z ní zcela určitě vybere každý.

Dárkové poukazy na Alzu lze zakoupit zde

Digitální verze her, softwarů a aplikací jako dárek

Díky možnostem dnešních technologií můžete darovat nejen dárkovou kartu, ale i konkrétní hru, aplikaci nebo software. Postup se liší podle platformy, ale všechny mají jedno společné – rychlost a jednoduchost.

Jak darovat hru v App Store

Otevřete App Store na svém zařízení Apple. Vyhledejte hru nebo aplikaci, kterou chcete darovat. Klikněte na tlačítko sdílení (ikona se šipkou) a vyberte možnost Darovat aplikaci. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, přidejte osobní zprávu a nastavte datum doručení. Dokončete platbu a dárek je na cestě!

Jak darovat hru na Steamu

Přihlaste se do svého Steam účtu. Vyhledejte hru, kterou chcete darovat. Klikněte na Koupit jako dárek. Vyberte příjemce ze seznamu vašich přátel na Steamu nebo zadejte jejich e-mailovou adresu. Přidejte osobní zprávu a potvrďte nákup.

Jak darovat hru v Xbox Store

Otevřete Microsoft Store na Xboxu nebo v prohlížeči. Vyhledejte hru, kterou chcete darovat. Klikněte na možnost Koupit jako dárek. Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo jejich gamertag. Dokončete platbu a dárek bude doručen elektronicky.

Jak darovat hru v PlayStation Store

Přihlaste se do svého účtu na PlayStation Store. Vyhledejte hru, kterou chcete darovat. Pokud je dostupná možnost Koupit jako dárek, zvolte ji. (Tato funkce se může lišit dle regionu.) Alternativně zakupte dárkovou kartu pro PlayStation Store a předejte ji obdarovanému.

Elektronické dárky jsou ideální nejen díky rychlosti jejich doručení, ale také díky jejich flexibilitě. Navíc minimalizujete starosti s balením či skladováním.