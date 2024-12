iOS 18.2 přidává dva skryté nástroje pro ovládání hlasitosti iPhonu! Takto je aktivujete

Není žádným tajemstvím, že Apple do svých systémů rád přidává nejen větší novinky, ale i drobnosti, které zvyšují celkový uživatelský komfort z používání daného zařízení, avšak až poté, co na ně uživatelé v Nastavení vůbec narazí. Přesně to platí i o dvou skrytých novinkách pro ovládání hlasitosti iPhonu, které sice pro iOS 18.2 nebyly ohlášeny, přesto v něm ale dorazily. O co se jedná a jak je aktivujete?

Návrat ovládání hlasitosti na zamknutou obrazovku

Možnost ovládat hlasitost přímo na uzamčené obrazovce skrze posuvník na iPhonech již v minulosti byla. Apple jí však v iOS 16 z neznámého důvodu odstranil a od té doby bylo nutné vše řešit přes jezdec v ovládacím centru, potažmo přes boční tlačítka. V iOS 18.2 však lze tento prvek díky drobné novince ve Zpřístupnění vrátit zpět. Jak na to?

Otevřete Nastavení Přejděte na Zpřístupnění Přejděte dolů a otevřete sekci Zvuk a obraz Přepněte nastavení „Trvale zobrazit ovládání hlasitosti“ na „zapnuto„

Pokud jste postup dodrželi, až budete příště na iPhonu přehrávat jakýkoli zvuk, bude na zamykací obrazovce k dispozici pohodlný, vždy dostupný posuvník pro nastavení hlasitosti.

Nastavení limitu maximální hlasitosti

Další možností je omezení maximální hlasitosti pro média. Tento limit neovlivňuje telefonní hovory nebo FaceTime hovory, tísňová volání a upozornění, vyzváněcí tóny, alarmy, systémové zvuky nebo zvuky Najít. Jak na něj?