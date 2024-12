AirPods slaví narozeniny! Apple je vydal před 8 roky a změnil jimi svět

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale od chvíle, kdy Apple představil světu AirPods – bezdrátová sluchátka, která doslova přepsala pravidla hry – uplynulo již 8 let. První AirPods totiž byly poprvé odhaleny 7. září 2016 na keynote společnosti Apple, společně s iPhonem 7, a do předobjednávek se dostaly 13. prosince 2016, přičemž do rukou prvních uživatelů se dostaly 19. prosince 2016. Od té doby si AirPods zamilovaly miliony uživatelů po celém světě a staly se neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Mohlo by vás zajímat Unboxing a naše první dojmy z AirPods Vše o Apple Daniel Pražák 2. 4. 2017

První dojmy: Skepticismus i nadšení

Když Apple představil AirPods, reakce byly smíšené. Novináři a fanoušci Applu oceňovali odvahu společnosti odstranit 3,5mm jack a plně vsadit na bezdrátové řešení. Skeptici si ovšem utahovali z designu, který připomínal „ustřižené kabely“, a vyjadřovali pochybnosti o tom, zda budou sluchátka držet v uších nebo zda budou nabízet dostatečně kvalitní zvuk.

První recenze ale rychle ukázaly, že AirPods nejsou jen marketingový trik. Novináři chválili snadné párování, intuitivní ovládání a překvapivě dobrý zvuk. Fanoušci zase ocenili revoluční pohodlí a svobodu, kterou bezdrátová sluchátka nabídla.

Fotogalerie Apple AirPods 4 Apple AirPods 3 Apple AirPods 8 Apple AirPods 9 Apple AirPods 1 Apple AirPods 2 Apple AirPods 10 Apple AirPods 11 Apple AirPods 6 Apple AirPods 5 Apple AirPods 7 Vstoupit do galerie

AirPods: Symbol jednoduchosti a inovace

Příchod AirPods přinesl revoluci nejen v technologii, ale i v designu. Minimalistický vzhled, automatické párování s iPhonem a dobíjecí pouzdro udělaly z AirPods neuvěřitelně praktický produkt. Apple vsadil na jednoduchost, která se rychle stala standardem v celém průmyslu bezdrátových sluchátek.

První generace AirPods také nastavila laťku v oblasti bateriové výdrže. Při jednom nabití nabízely až 5 hodin poslechu, což bylo na tehdejší dobu impozantní. S dobíjecím pouzdrem mohli uživatelé dosáhnout až 24 hodin výdrže.

Odkaz první generace

Ačkoliv Apple později představil další modely, jako AirPods Pro nebo AirPods Max, první generace zůstává ikonická. Byla to právě tato verze, která definovala, jak by měla vypadat a fungovat bezdrátová sluchátka. Dnes, osm let od jejich uvedení, je jasné, že AirPods nejsou jen další produkt od Applu, ale milník, který změnil svět hudby a technologií. Všechno nejlepší, AirPods!