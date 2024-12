Na Macy dorazí s macOS 15.3 zbrusu nová aplikace

Ačkoliv toho v pondělí vydané první bety nových OS Applu příliš mnoho nového nepřináší, těch pár novinek, které se v nich objevují, špatných rozhodně není. Například do macOS 15.3 dorazila zbrusu nová aplikace, která by mohla být pro mnohé uživatele dost zábavná. Řeč je konkrétně o Genmoji, tedy generátoru vlastních emoji na základě textového zadání.

Samostatná aplikace Genmoji dorazila na iPhony a iPady v iOS 18.2 a iPadOS 18.2, avšak součástí macOS 15.2 poměrně překvapivě nebyla. To se však nyní mění, jelikož jí Apple v macOS 15.3, jehož vydání je naplánováno odhadem na první polovinu února, dodává. Funkčnost aplikace je pak naprosto jednoduchá – stačí do ní zadat text popisující emoji, který chcete vygenerovat, a umělá inteligence už se postará o zbytek. Od iOS 18.1, iPadOS 18.1 a macOS 15.1 se pak tento vygenerovaný emoji chová jako standardní emoji zařazený nativně do systému, na starších OS, potažmo na Androidu či Windows se pak zobrazuje jako klasická obrázek.

Zda je aplikace dostupná i v EU a tedy i ČR/SR se nám zatím zjistit nepodařilo, avšak mělo by tomu tak být vzhledem k tomu, že v macOS je v EU Apple Intelligence k dispozici. Jedním dechem je zde ale třeba dodat jednak to, že se může dostupnost v průběhu testování ještě změnit a jednak to, že češtinu pro zadání generování emoji stejně využít nepůjde, jelikož chybí mezi podporovanými jazyky.