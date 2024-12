OSA chce v Česku vybírat poplatek za každý prodaný mobil a tablet! Kdo ho zaplatí?

Českou republikou hýbou v posledních měsících nejrůznější poplatky. Poté, co bylo společností hojně kritizováno zvýšení těch koncesionářských, se totiž nyní začíná mluvit o dalších, které budou mnoha lidem zřejmě připadat ještě absurdnější. Ochranný svaz autorský (OSA), ted česká organizace, která zajišťuje ochranu autorských práv hudebních skladatelů, textařů a nakladatelů a vybírá poplatky za užívání jejich děl, se totiž snaží prosadit kompenzační poplatek za každý dovezený mobil do Česka.

O kompenzační poplatek, který má být zjednodušeně řečeno jakýmsi odpustkem za pirátské kopírování a sdílení hudby či filmů na mobilech bez souhlasu autorů (avšak samozřejmě pro osobní použití), se OSA pře s Vodafonem již dlouho u soudu, avšak zatím s nejasným výsledkem. Nedávno totiž Nejvyšší soud tento spor vrátil Městskému soudu v Praze, který by měl o celé záležitosti rozhodnout. Pokud se pak ptáte, proč je do sporu zapleten právě Vodafone, je to proto, že OSA chce, aby poplatky platil dovozce zařízení a nikoliv zákazník, přičemž tento poplatek by mohl dosahovat až desítek korun v závislosti na úložišti. Jen stěží si však samozřejmě lze představit, že by se tento případný náklad navíc nepromítl do koncové ceny pro zákazníka.

Fotogalerie iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 20 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 21 Vstoupit do galerie

OSA argumentuje mimo jiné tím, že kompenzační poplatek je již u zařízení, která umožňují kopírovat autorská díla, letitým standardem, přičemž platí se třeba u pevných disků, paměťových karet a tak podobně, jen se o něm příliš nemluví. „ Soud konstatoval, že možnost svobodného zhotovení rozmnoženiny kterýmkoliv z nás pro soukromé užití musí být v takovém případě považováno za úkon, který může dotyčnému autorovi nebo umělci způsobit újmu, jelikož k němu dochází bez jeho předchozího svolení. Členské státy EU proto mají povinnost zavést zvláštní systém odměny, pokud nositelům práv taková újma vznikne,“ uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA v reakci na rozhodnutí soudu.

Výběr odměn z dovezených, resp. i přijatých nebo vyrobených chytrých telefonů je v EU zcela běžným, včetně zemí jako Slovensko, Maďarsko nebo Chorvatsko. I v České republice tuto praxi uznává již řada subjektů a náhradní odměny za dovezené chytré telefony kolektivním správcům pravidelně hradí. Díky potvrzení nároku Nejvyšším soudem se nyní OSA zabývá otázkou zpětného výběru náhradní odměny od zbytku trhu, a to až za několik let zpětně. Co se pak týče výše kompenzací, například u tabletu s cenovkou 10 tisíc Kč činí náhradní odměna maximálně 90 Kč. Za dovezený mobilní telefon například v Portugalsku se v přepočtu platí zhruba 378 Kč, v sousedním Slovensku 80 – 120 Kč, v Německu okolo 200 Kč a ještě nedávno se v Maďarku platilo okolo 500 Kč.

Jak celá záležitost dopadne ukáže samozřejmě až čas. Například Piráti jsou ale striktně proti, protože jsou přesvědčení o tom, že pokud kompenzace projde, nedopadne na dovozce, ale až na koncové zákazníky, kterým dovozci, respektive prodejci tento poplatek zahrnou do ceny.