Koncesionářským poplatkům za mobily se nevyhnete! ČT si zjistí, zda máte připojení k internetu

Jak jsme vás již na stránkách našeho magazínu informovali, od 1. ledna 2025 se chystá v České republice zdražení koncesionářských poplatků. Vláda schválila návrh novely mediálních zákonů, která kromě jiného navyšuje poplatky za televizi a rozhlas. Nejde však jen o samotné zvýšení koncesionářských poplatků – v platnost vejde i celá řada dalších změn, z nichž některé nejspíš nebudou uvítány zrovna s jásotem. Jak to tedy celé bude?

Kolik zaplatíme?

Od ledna 2025 se chystá mírné navýšení koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas. Zatímco původní návrh počítal se zvednutím televizního poplatku na 160 Kč, finální schválená verze stanovuje měsíční poplatek 150 Kč. To znamená nárůst o 15 Kč oproti stávající sazbě. Poplatek za rozhlas se zvýší o 10 Kč na 55 Kč měsíčně, v tomto ohledu se tedy oproti původnímu plánu nic nezměnilo. Ministerstvo kultury v důvodové zprávě uvádí, že „zvýšení poplatků bude mít nepatrný proinflační dopad“, jelikož poplatky za veřejnoprávní média tvoří v spotřebním koši jen 0,65 %.

Měsíční poplatek za televizi se zvýší o 15 Kč na 150 Kč. Rozhlasový poplatek: Poplatek za rozhlas se zvedne o 10 Kč na 55 Kč měsíčně.

Nové kategorie plátců

Nově schválený zákon zavádí automatické navyšování koncesionářských poplatků podle inflace. To znamená, že se poplatky za rozhlas a televizi budou automaticky zvyšovat o 6 % vždy k 1. červenci, pokud součet inflace za předcházející roky od posledního zvýšení překročí 6 %. Výše poplatku se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Díky tomuto systému se již nebude muset o navýšení poplatků rozhodovat v parlamentu. Změny se dotknou i firem a organizací, které budou platit poplatky podle počtu zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Živnostníci, organizace a podniky do 24 zaměstnanců budou od poplatků osvobozeni. To je oproti původní verzi značný posun, kde byl limit pro osvobození jen pět zaměstnanců. Naopak firmy s více než 500 zaměstnanci zaplatí stonásobek základní sazby, tedy 15 000 Kč za televizi a 5 500 Kč za rozhlas měsíčně. V původním návrhu tato kategorie začínala až na 1 000 zaměstnancích.

Firmy dále nebudou platit za televizní přijímače, které se používají výhradně ve výrobních procesech a slouží pouze k zobrazování informací souvisejících s těmito procesy. Změny v koncesionářských poplatcích tak přinášejí automatické navyšování podle inflace a zavádí nový systém kategorií plátců pro firmy a organizace. Osvobození od poplatků se rozšířilo a firmy s nadměrným počtem zaměstnanců budou platit násobky běžné sazby.

Česká televize zjistí, zda máte připojení k internetu

Od roku 2025 se za přijímač televizního a rozhlasového vysílání bude nově považovat i jakékoli zařízení umožňující sledování nebo poslech vysílání, a to včetně internetového streamu. To znamená, že i domácnosti, které sledují televizi a poslouchají rozhlas pouze online, budou muset platit koncesionářský poplatek. Cílem této změny je zamezit tzv. „šedé zóně“ a zajistit, aby se poplatek platil za všechny způsoby sledování a poslechu veřejnoprávního vysílání. V praxi to pro domácnosti bude znamenat, že i nadále budou platit pouze jeden poplatek bez ohledu na počet zařízení, která k tomuto účelu používají. Česká televize a Český rozhlas získají v rámci této změny přístup k údajům od poskytovatelů internetového připojení. To jim umožní lépe identifikovat a kontaktovat neevidované poplatníky. Změna v koncesionářských poplatcích vyvolala smíšené reakce. Zatímco někteří ji vnímají jako spravedlivý krok, jiní ji kritizují jako další zátěž pro domácnosti. Diskuze o koncesionářských poplatcích tak pravděpodobně bude i nadále pokračovat.