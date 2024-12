iOS 18.3 přináší zásadní novinku pro aplikaci Domácnost!

Pokud patříte mezi fanoušky řešení pro chytrou domácnost, máme pro vás vynikající zprávu. Ve včera vydané první vývojářské betě iOS 18.3 se totiž objevila dlouho očekávaná podpora pro robotické vysavače skrze aplikaci Domácnost. To jinými slovy znamená, že po vydání této verze iOS by měly být HomeKit/Matter kompatibilní vysavače přidatelné do Domácnosti a následně přes tuto aplikaci i ovladatelné.

Podporu robotických vysavačů v aplikaci Domácnost přislíbil Apple již v červnu na vývojářské konferenci WWDC. Poměrně překvapivě jí však nedodal ani v první verzi tohoto systému a přestože byla chvíli testována s iOS 18.2, nakonec nedorazila ani v něm. Plány na uvedení v letošním roce přitom zcela určitě byly – samotný Apple totiž skrze svou webovou stránku sliboval ještě donedávna uvedení této funkce do konce letoška, což však již zcela určitě nesplní.

Jak však objevili vývojáři testující iOS 18.3, Apple vložil do jeho kódu spoustu nových řádků, které právě podporu pro robotické vysavače zajistí. Pokud vás pak zajímá, co vše přes Domácnost s robotickými vysavači půjde, mělo by se jednat například o ovládání výkonu, změnu režimu čištění na vysávání a mopování, kontrolu stavu nabití a možnost poslat vysavač do docku. Hlavní kouzlo podpory však bezesporu tkví v možnosti vytvořit si nejrůznější automatizace a scény spojené s dalšími produkty podporujícími HomeKit/Matter, díky čemuž tak ve výsledku domácnost jako taková ještě více „zkomplexní“. Od vydání iOS 18.3 nicméně dělí svět ještě mnoho času – čekat jej totiž lze odhadem až v první polovině února.