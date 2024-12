Belkin představil nabíjecí stojánek BoostCharge Magnetic Foldable Wireless Charger s Qi2 a výkonem 15 W

Belkin, již 40 let přední značka spotřební elektroniky, představuje sklápěcí magnetický stojánek BoostCharge Magnetic Foldable Wireless Charge, který nabíjí bezdrátově připojená zařízení pomocí technologie Qi2 s výkonem 15 W. Kompaktní design s možností složení předurčuje tuto nabíječku pro cestování.

Mimořádně uživatelsky přívětivý skládací nabíjecí stojánek zajistí 15W rychlé bezdrátové nabíjení iPhonu 16/15/14/13/12 a dalších zařízení s podporou Qi2, která se brzy objeví na trhu. Tato nabíječka kompatibilní s MagSafe drží telefon ve svislé nebo vodorovné poloze pro hands-free použití a podporuje funkci pohotovostního režimu pomocí nového systému iOS17. Pohodlně položte telefon na tuto bezdrátovou nabíječku Qi2 a rychle nabijte iPhone nebo zařízení kompatibilní s Qi2 až do výkonu 15 W. S technologií Qi2 získáte až 2x rychlejší bezdrátové nabíjení, takže můžete trávit méně času čekáním!

Tato všestranná bezdrátová nabíječka Qi2 je navržena se skládací funkcí a vyrobena s odolným kloubem. Nabíječku lze tedy nastavit do šikmé polohy jako stojánek, nebo do polohy horizontální, na plocho jako podložku. Kvalitní nabíjení je zaručeno, ať jste doma, v práci nebo v hotelu na příští dovolené. Magnetické připojení Qi2 snadno uchytí do správné polohy váš telefon, zatímco materiál z tekuté silikonové pryže poskytuje měkký dotek pro jeho ochranu. Robustní protiskluzová základna navíc udrží nabíječku na místě.

Pouzdro této bezdrátové nabíječky je zodpovědně vyrobeno s využitím až 75 % recyklovaného obsahu a dodává se 100% bez plastového obalu.

Cena a dostupnost

Bezdrátová nabíječka Belkin BoostCharge Magnetic Foldable Wireless Charge je k dostání ve dvou barevných provedeních (černá nebo bíla) u vybraných prodejců a resellerů. Doporučená koncová cena je 1 290 Kč. Produkty Belkin jsou mimo jiné dostupné prostřednictvím internetových obchodů Smarty.cz a iStores.cz.

Produkty Belkin lze zakoupit zde

Specifikace: