Unikla cena chystaného iPhone 17 Air!

iPhone 17 Air nebo chcete-li 17 Slim se nezadržitelně blíží. Poté, co se před pár hodinami objevily zprávy ohledně startu jeho výroby, navíc nyní díky zdrojům spolehlivého portálu The Wall Street Journal víme i to, jakou cenovku pro něj Apple připravuje. A ta je prý podstatně přijatelnější, než se zprvu zdálo.

Ačkoliv první zprávy o ceně iPhonů 17 Air vykreslovaly novinku jako velmi drahé zařízení, realita bude nakonec nejspíš jiná. Apple měl totiž upustit od vize prodávat jej coby další prémiový model vedle řady Pro, a namísto toho se pokusit prorazit v prodejích skrze poměrně přívětivou cenu, která by mohla oživit celkový prodejní růst iPhonů jako takových. Konkrétně by se pak měla cena novinky pohybovat kolem 900 dolarů bez daně, což je cena, za kterou Apple nyní prodává iPhony 16 Plus. V České republice by se tak mohla novinka prodávat za něco kolem 27 000 Kč, jelikož takto je nastavena cena i u iPhonu 16 Plus, místo kterého má 17 Air dorazit.

Cílová skupina zákazníků iPhonů 17 Air pak byla podle Applu definována jako spotřebitelé, kteří chtějí mít elegantnější telefon než co nyní Apple nabízí a jsou zároveň ochotni překousnout určité kompromisy například ve formě nasazení jen jednoho fotoaparátu namísto dvojité či dokonce trojité fotosoustavy.