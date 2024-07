iPhone 17 Slim: Co všechno o něm víme?

Přestože společnost Apple v září oficiálně představí teprve svou řadu iPhonů 16, objevují se již nyní spekulace o modelech, které mají být představeny až příští rok. Jedním z nich by měl být mimo jiné také iPhone 17 „Slim“. Pojďme si v dnešním článku ve stručnosti shrnout, co vše o této zajímavé chystané novince zatím víme.

Zatímco čekáme na letošní iPhony 16, pojďme se podívat na souhrn všeho, co jsme zatím od renomovaných zdrojů slyšeli o chystaném iPhonu 17 „Slim“.

Tenčí design

Podle serveru The Information bude mít nový iPhone 17 od Applu výrazně tenčí design s hliníkovým šasi, nikoliv s titanovým tělem jako „Pro“ modely. Zmíněný zpravodajský server také tvrdí, že novinka bude mít užší Dynamic Island – důvodem může být to,, že Apple použije pro Face ID menší „metalens“. Redesign telefonu s kódovým označením D23 je popisován jako zásadní, srovnatelný s iPhonem X.

Menší displej

První informace o velikosti displeje zařízení pocházejí od analytika společnosti Haitong International Securities Jeffa Pua, který uvedl, že bude mít úhlopříčku 6,6”. Analytik společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young však tvrdí, že bude mít displej o velikosti 6,55”. Pro srovnání – iPhone 15 Plus má displej o velikosti 6,7”. Apple stále testuje různé designy pro tento tenčí telefon, takže se velikost displeje do uvedení na trh ještě může změnit.

Přemístění fotoaparátů

The Information tvrdí, že iPhone 17 „Slim“ bude mít fotoaparáty na místech, na která jsme u iPhonů dosud nebyli zvyklí. Podle zprávy z letošního května by mohly být zadní fotoaparáty přesunuty do horní střední části zařízení. Některé telefony s Androidem, jako je Google Pixel 8 Pro, mají zadní fotoaparáty v horní středové pozici, ale systém fotoaparátů u iPhonů od Applu zabírá levý horní roh již od modelu z roku 2007.

Antireflexní vrstva

Podle čínského leakera Instant Digital budou všechny modely iPhone 17 vybaveny antireflexním displejem, který bude odolnější proti poškrábání než keramický štít Ceramic Shield od Applu používaný u modelů iPhone 15. Vnější sklo řady iPhone 17 by mělo mít „supertvrdou antireflexní vrstvu“, která je „odolnější proti poškrábání“. Není jasné, zda Apple plánuje používat sklo Gorilla Glass Armor, které Samsung používá v Galaxy S24 Ultra, ale popis nejnovější technologie společnosti Corning odpovídá tomuto rumorenému vylepšení.

Technologie ProMotion

Podle serveru The Elec budou všechny modely iPhone 17 vybaveny OLED displeji s úspornou technologií backplane, což poprvé přinese technologii ProMotion do levnějších modelů iPhonů od Applu. ProMotion umožňuje displeji zvýšit obnovovací frekvenci až na 120 Hz pro plynulejší posouvání a sledování videa. ProMotion také umožňuje snížit obnovovací frekvenci displeje až na 1 Hz, což je důvod, proč mají obrazovky iPhonů 15 Pro funkci always-on, která zobrazuje hodiny, widgety, oznámení a tapetu na zamčené obrazovce i v době, kdy je zařízení uzamčené.

Vylepšená selfie kamera

Podle analytika Ming-Chi Kua bude celá řada iPhone 17 vybavena přední kamerou s 24megapixelovým snímačem a šestičlenným objektivem. iPhone 14 a 15 mají 12megapixelovou přední kameru s pěti plastovými čočkami a letošní řada iPhone 16 by měla mít stejný hardware. Vyšší rozlišení u iPhonu 17 umožní zachovat kvalitu fotografií i při oříznutí nebo přiblížení.

O netradičně umístěném zadním fotoaparátu se mluvilo již v souvislosti s předchozími modely. Stane se to příští rok skutečností? Apple-iPhone-15-concept-7 Apple-iPhone-15-concept-4 Apple-iPhone-15-concept- FB Apple-iPhone-15-concept_Hero iPhone 13 concept 6 iPhone 13 concept fb iPhone-SE-3-Concept-Render Vstoupit do galerie

Vnitřní vylepšení

Analytik společnosti Haitong Jeff Pu tvrdí, že iPhone 17 „Slim“ bude disponovat 8 GB RAM, zatímco iPhone 15 Plus má 6 GB RAM. Je však vhodné poznamenat, že se očekává, že všechny nadcházející modely iPhone 16 budou vybaveny 8 GB RAM – což je hardwarový požadavek pro funkci on-device Apple Intelligence. Podle serveru The Information bude zařízení také vybaveno čipem Apple A19.

Vyšší cena

The Information uvádí, že tenčí iPhone 17 by mohl mít vyšší cenu než model Pro Max, jehož cena začíná na 1 199 dolarech, což naznačuje, že by se toto zařízení mohlo stát nejnovějším špičkovým modelem v řadě a překonat i iPhone 17 Pro Max. Pokud se to potvrdí, pak se „iPhone Slim“ možná nakonec stane „iPhonem Ultra“, o kterém se již několik let šušká.

Je důležité si uvědomit, že všechny tyto informace jsou založeny na spekulacích a únicích informací a do oficiálního uvedení iPhonu 17 v roce 2025 se mohou změnit. Přesto nám tyto úniky dávají představu o tom, co můžeme od tohoto nadcházejícího telefonu očekávat.