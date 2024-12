Recenze Cubenest SQ312 Pro: Prvotřídní 3v1 nabíječka s podporou Qi2 je tu!

Z nabíjení elektroniky se v posledních letech stala pro mnohé z nás naprostá denní rutina. Časy, kdy telefony vydržely třeba i týden, jsou totiž dávno pryč, a pokud nevlastníte Apple Watch Ultra, bez každodenního nabíjení se neobejdete ani u Apple Watch. Jak ale vybrat nabíječku, která tuto činnost zmákne levou zadní a zároveň pro vás komfortně? Přesně tuto otázku si položil i Cubenest, který nedávno uvedl na trh svou novou trojitou bezdrátovou nabíječku Cubenest SQ312 Pro. A jelikož mi nedávno přistála na stole, abych si jí prohlédl a vyzkoušel, je na čase vás nyní seznámit s tím, jaká vlastně tato žhavá novinka je.

Technické specifikace

Na Cubenest SQ312 Pro je bezesporu nejzajímavější to, že využívá technologii bezdrátového nabíjení Qi2, která představuje vylepšení v oblasti efektivity a rychlosti nabíjení díky přesnějšímu zarovnání mezi nabíječkou a zařízením. V globálu se ale vlastně jedná „jen“ o přijetí standardu MagSafe dalšími výrobci smartphonů, což je pro fanoušky Applu pozitivní zpráva s ohledem na budoucí rozmach magnetického příslušenství.

Vraťme se ale zpět ke Cubenest SQ312 Pro, o které tato recenze je. Nabíječka podporuje výkon až 15 W nabíjení pro iPhony a je vybavena pokročilými funkcemi, jako je optimalizace výkonu a účinný teplotní management, což přispívá k bezpečnějšímu a efektivnějšímu nabíjení.

Tento model umožňuje nabíjet tři zařízení současně – iPhone, Apple Watch a další kompatibilní zařízení – přičemž nabízí rychlonabíjení pro Apple Watch od 7. po 10. generaci a Apple Watch Ultra 1. a 2. generace. Pokud tedy nabíjíte hodinky třeba jen ve chvíli, kdy jdete do sprchy, nabíječka by měla být alespoň papírově dostatečně rychlá na to, aby vám hodinky „dokrmila“ za 45 minut z 0 na 80 %, což je reálně celodenní výdrž. Pokud vás pak zajímají detailnější technické specifikace, nabíječka vyžaduje vstupní výkon 9V/3A či 12V/3A, její výstupní výkon je pak 5 W, 7,5 W, 15 W, 20 W a 25 W. O bezpečnost se zde starají hned čtyři bezpečnostní prvky – konkrétně tepelná ochrana, přepěťová ochrana, proudová ochrana a zkratová ochrana.

Opomenout nesmím ani rozměry, jelikož i ty jsou opravdu zajímavé. Jelikož se jedná o rozkládací nabíječku, ve složeném stavu dokáže tento kousek opravdu zaujmout – vždyť jeho rozměry jsou v takovém případě jen 66 x 66 x 26 mm. Hmotnost je sice poměrně vysoká, konkrétně pak 205 gramů, avšak vzhledem k tomu, že má nabíječka jako taková docela masivní konstrukci, nelze se této hodnotě ve výsledku vůbec divit. Co se mi pak opravdu dost líbí, je to, že vám nabíječka dorazí v balení s cestovním pouzdrem, které kromě ní pojme i opletený USB-C napájecí kaber a 30W PD napájecí adaptér. Zkrátka řešení na cesty jak dělané.

Cena 3v1 nabíječky Cubenest SQ312 Pro je 2599 Kč.

Zpracování a design

Jestli se sluší u této nabíječky kromě podpory Qi2 vyzdvihnout, pak je to bezesporu design. O tom se totiž nebojím prohlásit, že je přesně v duchu Applu a kdyby Apple nyní udělal klasickou bezdrátovou nabíječku, dost možná bude vypadat přesně takto. Minimalistické tělo s ostrými hranami či symetricky zakřivenými rohy se totiž zkrátka musí líbit každému. Mě coby milovníka přírodního titanu pak těší, že je nabíječka iPhonům v tomto odstínu velmi blízká.

Ale pozor. Cubenest se zde nezaměřil jen na design, ale i na funkčnost. Například díky speciálně navržené vyvýšené nabíjecí podložce je zajištěno dokonalé magnetické vyrovnání i při použití ochranných krytů na telefonu. Flexibilní konstrukce s nastavitelnými klouby pak umožňuje přizpůsobit sklon zařízení pro maximální pohodlí uživatele, zatímco podpora MagSafe zajišťuje spolehlivost a jednoduchost každodenního používání. Celkové zpracování, myšlenku a design zde tedy nejde hodnotit jinak než kladně.

Fotogalerie Cubenest SQ312 Pro LsA 8 Cubenest SQ312 Pro LsA 9 Cubenest SQ312 Pro LsA 10 Cubenest SQ312 Pro LsA 11 Cubenest SQ312 Pro LsA 12 Cubenest SQ312 Pro LsA 2 Cubenest SQ312 Pro LsA 1 Vstoupit do galerie

Testování

Protože patřím mezi tu sortu uživatelů, která musí iPhone a Apple Watch nabíjet dennodenně a zároveň intenzivně používám AirPods, kvůli čemuž je taky na nabíječku pokládám opravdu často, mám obecně trojité nabíječky rád. O to víc jsem byl zvědavý na řešení od Cubenest, jelikož ne každá trojitá nabíječka se používá dobře třeba kvůli tomu, že nemá úplně stabilní základnu a tedy při manipulaci s ní hrozí určité riziko převrácení a tak podobně. Toho se však u Cubenest SQ312 Pro bát nemusíte. Poměrně široká základna, která je ze spodní strany potažena gumou kvůli eliminaci případného klouzání po povrchu, je totiž v kombinaci s celkovou hmotností nabíječky zárukou stability.

Zatímco ve složeném stavu je Cubenest SQ312 Pro opravdovým drobečkem, při úplném rozložení se jedná o docela velký stojánek, díky čemuž máte super přístup k jednotlivým nabíjecím ploškám pro vaší elektroniku. Panty, které u sebe jednotlivé části nabíječky drží, jsou dost pevné a je možné, že s jejich rozevřením budete mít zprvu trochu problémy. Na druhou stranu se jim ale nedá upřít, že právě díky pevnosti absolutně nehrozí jejich sklopení a tedy případný pád telefonu či jiného nabíjeného zařízení. Zkrátka jak nabíječku „poskládáte“, tak bude držet až do jejího následného složení, pokud k němu tedy dojde.

A jak rychle tato nabíječka vlastně nabíjí? Není to vůbec špatné! Já ji testoval konkrétně s iPhonem 16 Pro, který Qi2 podporuje, díky čemuž jsem tak byl schopen využít MagSafe rychlonabíjení. Jinými slovy, nabíječka zvládna iPhone z 0 na 50 % nabít za méně než 30 minut, přičemž na 80 % jsem se dostal zhruba za hodinku a na 100 % to nabíječce trvalo necelé dvě hodiny. Nabíjení totiž logicky neprobíhá celou dobu 15 W kvůli šetření baterie a tak podobně. I tak si ale myslím, že super výsledek, který člověka v případě potřeby nabít rychle iPhone už přiměje přemýšlet o tom, zda má vůbec smysl sahat po kabelu, nebo zda není smysluplnější si dopřát pohodlí díky bezdrátu.

Co se týče Apple Watch, tam platí, že jsem se u Series 10 dostal z 0 na 80 % za nějakých 40 minut a do plna pak hodinky potřebovaly ještě jednou tolik. U AirPods je pak nabíjení svým způsobem neměřitelné, protože je vlastně jen málokdy nabíjí člověk vybité kompletně. Zde tedy jen řeknu, že mít nabíjecí plošku pro ně v základně nabíječky je velmi pohodlné řešení a odkládat je tam ve chvíli, kdy se vrátíte domů, dovoláte či něco doposloucháte vám zajistí de facto nekonečnou výdrž.

U bezdrátových nabíječek se pravidelně setkávám s tím, že při jejich delší zátěži začnou topit, přičemž u některých modelů je zahřívání opravdu vysoké. Zde sice samozřejmě také k určitému zahřívání dochází, ale nejedná se v žádném případě o nějaký extrém, který by vás při používání nabíječky limitoval.

Resumé

Hodnocení Cubenest SQ312 Pro po pár dnech na mém pracovním stole je pro mě ve výsledku velmi jednoduché. Designově se totiž jedná o skvost, který bude vašemu interiéru slušet, a z hlediska funkčnosti zde taky není co řešit. Rychlé nabití iPhonu, Apple Watch či AirPods totiž ocení snad naprosto každý, jelikož dokáže ve výsledku v mnoha případech vytrhnout trn z paty, když zrovna někam spěcháte. Ano, někdo může namítat, že cena 2599 Kč za nabíječku je vysoká, ale já s tímto tvrzením zrovna v tomto případě nemohu tak úplně souhlasit. To proto, že za tuto cenu nedostanete jen jednu, ale hned tři nabíječky, kdy jejich využitelnost je právě díky podpoře rychlonabíjení opravdu vysoká. Pokud tedy například sháníte něco podobného pod vánoční stromeček, myslím si, že už dál shánět nemusíte. Cubenest SQ312 Pro je totiž nekompromisní řešení, které uspokojí i ty nejnáročnější.

Slevový kód

Pokud vás nabíječka zaujala, máme pro vás super zprávu. Se slevovým kódem totiž můžete nejen na těchto nabíječkách, ale i na všem ostatním na eshopu Cubenest ušetřit parádních 20 %!

Pro Česko:

Zkopírovat

Nabíječku Cubenest SQ312 Pro můžete zakoupit zde

Pro Slovensko:

Zkopírovat

Nabíječku Cubenest SQ312 Pro můžete zakoupit zde