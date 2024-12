Apple vyvíjí HomePod s displejem větším než váš iPhone!

Přestože to ještě relativně nedávno vypadalo s chytrými reproduktory HomePod docela bledě, zdá se, že se jim nyní blýská na lepší časy. Apple má totiž chtít v nadcházejících letech „šlápnout“ do produktů pro chytrou domácnost, mezi které právě HomePody neodmyslitelně patří. Jejich budoucnost se proto zdá být dost zajímavá a to zejména díky přípravám na nasazení displeje.

O přípravách HomePodů s dotykovými displeji jsme slyšeli v posledních měsících a letech již nesčetněkrát, přičemž v příštím roce bychom zřejmě měli být svědky prvního takového pokusu. Před pár hodinami pak přišel spolehlivý korejský portál SE Daily s tím, že v laboratořích Applu vzniká ještě pár dalších HomePodů s displeji, přičemž minimálně jeden z nich má dokonce displej větší než největší dosavadní iPhone, jelikož je jeho úhlopříčka 7“. Velmi zajímavé je pak to, že zde navíc Apple nechce displejově „troškařit“, ale rovnou sáhne po tom nejlepším, co má v současnosti k dispozici – konkrétně pak po OLED panelu. Minimálně s tím jej totiž nyní testuje.

V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen hádat, kdy bychom se mohli tohoto typu HomePodu dočkat, potažmo zda jej vůbec Apple uvede na trh. Nicméně už jen to, že práce na nových verzích HomePodů probíhají, je skvělým příslibem do budoucna a navíc zárukou toho, že fanoušky chytré domácnosti čeká v nadcházejících letech zřejmě velmi zajímavá doba.