Hvězda NFL investovala před 10 lety do akcií Applu a zapomněla na to, hodnota 10x vzrostla

Bývalá hvězda NFL Rob „Gronk“ Gronkowski, jenž se svým týmem New England Patriots vyhrál několikrát Super Bowl v roce 2014 stavěl nový dům a majitel stavební firmy jej opakovaně vyzýval, abyi nvestoval své peníze do Applu. Nakonec jej ukecal aby investovla alespoň 69 000 dolarů, což vzhledem k tomu, že Gronk právě podepsal smlouvu na 54 milionů dolarů nebyla příliš vysoká částka a tak si na ni dokonce dovolil zapomenout.

Až nyní o deset let později mu jeho bankéř připoměl, že vlasntí také akcie Applu, které za těch 10 let zvýšily svoji ho dnotu desetinásobně a to zejména díky tomu, že na investici Gronk zapoměl a enchal tak působit složené úročení. Nyní mají akcie hodnotu přes 600 000 dolarů, což vzhledem k majetku bývalého hráče New England Patriots není nic, co by jakkoli změnilo jeho životní styl, ovšem je to jeho nejlepší investice. Stačilo zkrátka vzít peníze, dát je do Applu a deset let nic neřešit.