Recenze nové generace Cubenest řemínků k Apple Watch: Super design, vlastnosti i cena

Jste majiteli Apple Watch? Pak byste k nim měli mít alespoň pár opravdu kvalitních řemínků, které u hodinek prostřídáte podle činnosti, které s nimi zrovna provádíte. Přeci jen, na pracovní jednání v obleku se hodí jiný řemínek než na horskou túru či do plaveckého bazénu. Jak ale vybrat řemínek, který stojí opravdu za to, je poměrně univerzální, odolný a nestojí majlant? Řešením je třeba nová řada řemínků od Cubenest, která nám nedávno dorazila do redakce a kterou jsem měl tedy možnosti si opravdu důkladně „osahat“. Jaké tedy nové řemínky Cubenest jsou?

Technické specifikace a kompatibilita

Řemínky Cubenest jsou vyrobeny z odolného lékařského silikonu (který je zcela zdravotně nezávadný) v kombinaci s ocelovou sponou, která zajistí pevné zapínání a tedy i bezpečné uchycení na ruce.

Co se týče kompatibility, nové Cubenest řemínky jsou určeny pro:

42mm modely Apple Watch Series

44mm modely Apple Watch Series

45mm modely Apple Watch Series

46mm modely Apple Watch Series

49mm modely Apple Watch Ultra

Pokud vás pak zajímají rozměry řemínku, ty jsou srovnatelné s velikostí L originálních Apple řemínků. Bez problému je tedy navléknete i na větší ruku, což je rozhodně fajn. Kdybychom se na rozměry podívali detailněji, zjistili bychom, že šířka pásku je 21mm, přičemž délka 96mm u kratší části a 134mm u delší části. Maximální obvod zápěstí, na které lze pásek použít, je 22,5cm.

Cena nových řemínků Cubenest je 699 Kč.

Zpracování a design

Řemínky jsou dostupné v 11 barevných variantách, kdy některé jsou jednobarevné a některé pak kombinací dvou barev. Super je pak to, že jsou k dostání jak světlé, tak i tmavé verze, takže si na své přijde skutečně každý. Kdybych pak měl zhodnotit zpracování řemínků jako takových, hodnotil bych jej jako velice zdařilé. Tvarově jsou řemínky o něco hranatější než originály od Applu, nicméně i Cubenest vsází u svého řešení na minimalismus bez výraznějších designových výstřelků, což je za mě jen a jen dobře. Ostatně, řemínky si můžete prohlédnout na fotkách níže.

Fotogalerie Reminky Cubenest Apple Watch LsA 3 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 11 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 13 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 14 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 12 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 15 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 16 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 17 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 18 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 19 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 20 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 21 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 22 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 23 Vstoupit do galerie

Testování

Protože sám nosím většinu času silikonové řemínky k Apple Watch, byl jsem zvědavý na to, jaké řešení od Cubenest po pár dnech na ruce bude. Na dotek se totiž jedná o víceméně tentýž materiál, přičemž relativně málo odlišné od originálnu je i zapínání, šířka či samozřejmě systém uchycení. A musím říci, že dojmy z řemínků jsou ryze kladné. Na ruce jsou totiž opravdu velmi příjemné, drží bez jakéhokoliv problému a designově jsou za mě opravdu super.

Já si nejvíc oblíbil černou variantu, kterou jsem kombinoval s černými Apple Watch Series 10. Skvěle však tyto hodinky vypadaly se všemi řemínky, které se mi dostaly při testování do rukou. Líbí se mi ale třeba i to, že díky relativně širokým otvorům pro sponu je zajištěno vcelku slušné odvětrávání zápěstí. Jasně, s kompletně děrovaným řemínkem se to rovnat nedá, ale oproti plným silikonovým řemínkům od Applu se mi ruka pod řemínkem Cubenest potila o něco méně, což je fajn.

Vzhledem k materiálu je pak samozřejmostí, že můžete s řemínkem vyrazit do sprchy či bazénu, stejně jako jej lze velmi snadno očistit při ušpinění. Silikon totiž nemá póry a tedy se do něj nic nevpije. Jeho schnutí je navíc otázkou chvilky, díky čemuž je tak opravdu univerzální pro de facto jakoukoliv činnost

.

Fotogalerie #2 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 53 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 54 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 55 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 56 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 57 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 48 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 49 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 50 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 51 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 52 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 43 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 44 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 45 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 46 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 47 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 38 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 39 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 40 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 41 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 42 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 33 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 34 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 35 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 36 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 37 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 28 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 29 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 30 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 31 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 32 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 5 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 6 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 7 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 8 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 9 Vstoupit do galerie

Resumé

Co říci závěrem? Nové řemínky Cubenest jsou kombinací kvalitního zpracování, líbivého designu a přívětivé ceny. Pokud se vám tedy vzhledově líbí, není vlastně nad čím váhat. Jsem si totiž naprosto jistý tím, že splní vaše veškerá očekávání a na zápěstí vám budou dělat radost.

