Tyto zajímavé iOS aplikace by vám rozhodně neměly uniknout

Atten

Atten je váš spolehlivý pomocník, který vám pomůže získat zpět kontrolu nad svým časem a soustředěním. S touto aplikací snadno zablokujete rušivé aplikace a weby, čímž si vytvoříte klidnější pracovní nebo studijní prostředí. Díky přehledným statistikám budete mít neustále přehled o svém digitálním chování a budete moci vyhodnotit, co vám nejvíce vyhovuje. S Attenem si vytvoříte zdravější vztah s technologií a budete mít více času na to, co je pro vás skutečně důležité.

Aplikaci Atten stáhnete zde.