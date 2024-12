Ovládněte s těmito triky Poznámky ve vašem iPhonu naplno

Chcete mít své poznámky přehlednější a lépe strukturované? Sbalení sekcí je pro vás ideální nástroj. Jednoduše klepněte na vytvořený nadpis sekce, kterou chcete skrýt, a všechny její podrobnosti se automaticky sbalí. Díky tomu se budete rychleji orientovat v dlouhých poznámkách a snadno najdete to, co hledáte.

Záznam zvuku

Díky funkci nahrávání zvuku si můžete přímo do poznámek zaznamenat vše, co vás napadne. Ať už potřebujete zachytit důležité body ze schůzky, inspiraci pro váš nový projekt nebo si jen chcete připomenout nákupní seznam, s touto funkcí to zvládnete rychle a snadno.

Stačí otevřít aplikaci Poznámky, vytvořit novou poznámku a klepnout na ikonku pro přidání přílohy. Zobrazí se vám nové možnosti, mezi kterými najdete také možnost „Nahrát zvuk“. Jakmile na ni klepnete, aktivuje se mikrofon vašeho zařízení a vy můžete začít nahrávat.