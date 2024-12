4 tipy a triky pro ještě lepší přizpůsobení vašeho iPhonu

Ještě lepší personalizace plochy S iOS 18 si můžete konečně upravit plochu podle svých představ. Můžete měnit barvy ikon, jejich velikost a libovolně je přesouvat. Dokonce si můžete ikonky rovnou přetvořit na widgety pro rychlý přístup k oblíbeným funkcím. Stačí dlouze stisknout prstem domovskou obrazovku, dokud se v levém horním rohu nezobrazí možnost Upravit. Klepněte na ni, poté klepněte na Přizpůsobit a můžete začít přizpůsobovat si domovskou obrazovku podle svých představ. Najdete zde možnosti změny barev ikon, nastavení velikosti a další nástroje, které vám umožní vytvořit si jedinečný vzhled. A pokud chcete, můžete si také vybrat odpovídající tapetu, aby vše ladilo. Fotogalerie iOS 18 Plocha mezery 3 iOS 18 Plocha mezery 1 iOS 18 Plocha mezery 2 iOS 18 Plocha mezery 4 iOS 18 ikonky 11 iOS 18 ikonky 3 iOS 18 ikonky 4 iOS 18 ikonky 7 iOS 18 ikonky 8 Vstoupit do galerie

Stránky v Ovládacím centru S iOS 18 se Ovládací centrum stává ještě flexibilnějším. Nyní můžete mít více stránek ovládacích prvků, takže si je můžete uspořádat přesně podle svých potřeb. Jednotlivé stránky si můžete přizpůsobit tak, aby obsahovaly právě ty funkce, které nejčastěji používáte. Jak na to? Stačí otevřít Ovládací centrum a v levém horním rohu klepnout na ikonu plus. Tím se dostanete do režimu úprav, kde můžete přidávat nové ovládací prvky, odstraňovat ty stávající nebo měnit jejich pořadí. Mezi jednotlivými stránkami pak jednoduše přepínáte přejetím prstem nahoru nebo dolů. Fotogalerie #2 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 10 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 11 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 12 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 7 iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 4 iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 3 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 2 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 3 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 4 Vstoupit do galerie

Skrytí aplikací do neviditelné složky Chcete některé aplikace ukrýt před zvědavýma očima? Není nic jednoduššího. Stačí dlouze stisknout ikonku aplikace, kterou chcete skrýt, a poté zvolit možnost Požadovat Face ID. Poté se vám zobrazí další možnost Skrýt a požadovat Face ID. Jakmile tuto možnost potvrdíte, aplikace se přesune do speciální složky s názvem Skryté, kterou najdete zcela na konci Knihovny aplikací.Tato složka je zabezpečena pomocí Face ID, takže se do ní nedostane nikdo jiný než vy. Je to ideální způsob, jak ukrýt citlivé aplikace nebo hry, které nechcete, aby viděli ostatní. Fotogalerie #3 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 9 iOS-18-skryti-nazvu-aplikaci-1 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 12 iOS 18 skryt aplikaci 4 iOS 18 skryt aplikaci 6 iOS 18 skryt aplikaci 7 iOS 18 skryt aplikaci 5 iOS 18 skryt aplikaci 3 iOS 18 skryt aplikaci 1 Vstoupit do galerie