Apple chystá pro budoucí Vision Pro nálož nových senzorů!

Společnost Apple i nadále rozvíjí své inovace v oblasti senzorů. Nejnovější patent naznačuje, že technologický gigant pracuje na zařízení schopném sledovat dýchání uživatele pomocí nosního mikrofonu. Tento nový přístup by mohl být využit v budoucích produktech, jako je Apple Vision Pro, a zároveň otevírá dveře ke zcela novým aplikacím v oblasti zdraví a uživatelského komfortu.

Patent popisuje nosní mikrofon schopný analyzovat zvuky dýchání a na základě spektrálních charakteristik rozpoznat uživatele nebo sledovat jejich zdravotní stav. Tato technologie by mohla být součástí Apple Fitness+, například k vedení dechových cvičení, nebo by mohla být využita pro srovnání aktuálního dýchání s historickými údaji. Apple tak sleduje trend integrace senzorů do každodenních zařízení, ať už jde o chytré hodinky, sluchátka nebo zařízení pro rozšířenou realitu.

Mezi další zajímavé patenty z letošního roku patří možnost čtení mozkových vln pomocí Apple Vision Pro. Tato technologie by mohla rozpoznávat panický záchvat nebo stresové reakce, případně pomáhat lidem se zlepšováním soustředění a učení. Tento systém by mohl být nasazen například ve vzdělávacích aplikacích, kde by přizpůsoboval rychlost výuky na základě aktivity mozku.

Apple rovněž zkoumá, jak integrovat senzory do textilií, jako jsou pásky Apple Watch nebo materiál HomePodu. Tyto textilie by mohly měřit krevní tlak, srdeční frekvenci či dýchání, a dokonce přijímat bezdrátové napájení. Tato škála patentů ukazuje, že Apple neustále hledá nové možnosti, jak posunout své produkty na další úroveň. Ačkoliv se některé z těchto inovací nemusí dostat na trh, patenty potvrzují, že Apple se neomezuje pouze na dnešní technologie, ale směřuje k tomu, aby se jeho zařízení stala skutečně osobními zdravotními asistenty a nástroji pro zlepšení každodenního života. Jestli něco bude uvedeno v život ukáže ale až čas.