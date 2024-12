Uživatelé Spotify zuří! Letošní souhrn Wrapped se podle nich vůbec nepovedl

Včerejší vydání Spotify Wrapped 2024, tedy ročního souhrnu toho, co uživatelé ve službě v uplynulých měsících poslouchali nejčastěji a tak podobně, se letos neobešel bez rozhořčení. Prakticky od první minuty vydání totiž plní sociální sítě stížnosti naštvaných uživatelů Spotify, kteří poukazují na spoustu negativ letošního souhrnu.

V první řadě se mnoho uživatelů pozastavuje nad tím, že jsou seznamy nejoblíbenějších skladeb a interpretů sestaveny leckdy velmi zvláštně, jelikož si jsou někteří naprosto jistí tím, že danou hudbu nikterak často neposlouchali či jí už neslyšeli dokonce pěkných pár měsíců. I tak ale jejich žebříčky tyto pro ně docela nezajímavé a nepříliš přehrávané skladby ovládají. Někteří uživatelé dokonce tvrdí, že jejich Wrapped vypadá spíš tak, jak kdyby jej Spotify sestavilo z dat za prvního půl roku letoška a nikoliv za celý rok, což je poměrně zvláštní.

Dále si nelze nevšimnout „hejtu“ směřujícího k tomu, co vše se letos ve Wrapped (ne)objevilo. Chybí nejrůznější prolínačky hudebních žánrů a řada dalších zajímavostí, na které jsme byli zvyklí z předešlých let. Namísto toho se letos Spotify omezilo primárně na žebříčky nejposlouchanějších skladeb, interpretů a na to, kolik času jste v aplikaci strávili. Záživnost tohoto souhrnu, na který čekalo nedočkavě mnoho lidí, tedy solidně upadla. Jedním dechem se ale sluší dodat, že se na sociálních sítích objevují i zprávy o tom, že první verze Wrapped 2024 byla pro některé uživatele zklamáním, ale jakmile si jej pustili s odstupem, byl souhrn doplněn o řadu dalších stránek, díky čemuž se stal celkově komplexnějším. Pokud tedy Spotify Wrapped 2024 rozhořčilo i vás, není možná od věci na něj mrknout znovu – třeba se v něm už nyní objeví to, co jste čekali.