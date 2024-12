Šéf Applu vzkazuje: S AI jsme pozdě rozhodně nepřišli!

V rozsáhlém rozhovoru pro Wired se CEO Applu Tim Cook vyjádřil k budoucnosti umělé inteligence, environmentálním cílům, vývoji Apple Glasses a největšímu odkazu společnosti – záchraně lidských životů.

S AI jsme pozdě nepřišli

Tim Cook odmítl, že by Apple přišel s umělou inteligencí pozdě. Připomněl, že už v roce 2017 firma integrovala neural engine do svých zařízení. „Bylo jasné, že AI a strojové učení budou zásadní. Tehdy jsme pochopili, že musíme na tuto oblast nasměrovat spoustu lidí – a začala nová éra našich produktů,“ řekl Cook. K otázce, zda Apple plánuje zpoplatnit některé funkce Apple Intelligence, Cook uvedl: „Nikdy jsme o tom nemluvili. Považujeme to za něco podobného jako multitouch, což umožnilo revoluci chytrých telefonů a moderních tabletů.“

Spekulace o OpenAI

V létě se objevily zprávy o tom, že Apple zvažoval spolupráci s OpenAI, například prostřednictvím investice nebo účasti Phila Schillera v představenstvu. Cook však tyto informace popřel: „Na tom není vůbec nic pravdy. Investujeme jen zřídka do jiných společností, takže by to bylo výjimečné.“ Nicméně připustil, že Apple situaci OpenAI zkoumal, což naznačuje, že firma zcela nevylučuje budoucí spolupráci.

Umělá inteligence a ekologické cíle

Cook se také vyjádřil k možnému konfliktu mezi vysokými energetickými nároky AI serverů a environmentálními cíli Applu. „Ano, jsou tu výzvy, ale to nás od cíle neodradí. Máme více datových center, která využívají obnovitelnou energii. Od roku 2015 jsme snížili naši uhlíkovou stopu o více než polovinu, přestože naše tržby vzrostly o více než 50 %. Cíl uhlíkové neutrality do roku 2030 je stále naší prioritou.“

Apple Glasses jako dlouhodobý cíl

K otázce ohledně vývoje Apple Glasses Cook uvedl, že jde o dlouhodobou cestu. Technologie Vision Pro je podle něj zatím nejpokročilejší, jakou kdy Apple vytvořil. „Je to postupný vývoj. AR je obrovská věc. Vision Pro je nejpokročilejší technologie na světě a uvidíme, kam nás to zavede,“ řekl Cook, čímž nepřímo potvrdil, že Apple Glasses jsou součástí budoucích plánů.

Největší odkaz Applu? Záchrana životů

Cook věří, že největším přínosem Applu bude práce v oblasti zdraví. Vyzdvihl například pokrok v monitorování srdeční činnosti díky Apple Watch. „Pokud se podíváte do daleké budoucnosti a ohlédnete se, největším přínosem Applu bude oblast zdraví. Když jsme začali s měřením srdečního tepu, netušili jsme, že se dostaneme k EKG nebo detekci fibrilace síní. Dnes už sledujeme i spánkovou apnoe. Dostal jsem tolik dopisů od lidí, kterým hodinky zachránily život.“ Apple se tak jasně profiluje nejen jako technologická společnost, ale i jako lídr v oblasti zdraví a inovací, které skutečně mění životy.